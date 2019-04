Lange schorsing dreigt voor Slutsky: "Het is kostelijke televisie"

Leonid Slutsky lijkt een vooronderzoek van de aanklager betaald voetbal tegemoet te kunnen zien.

De oefenmeester van ging zondag na het gelijkspel tegen (3-3) in ongekende bewoordingen los over scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die hij 'de slechtste scheidsrechter van de wereld' noemde. "Hij denkt dat hij God is. Hij is arrogant, egoïstisch en denkt dat hij de belangrijkste man op het veld is."



"Alle scheidsrechters in de zijn vriendelijk en van -niveau, maar hij... Hij zegt nooit gedag, schudt nooit mijn hand en geeft nooit antwoord als ik iets vraag", luidde de tirade van Slutsky. "Misschien houdt hij niet van dikke mensen, ik weet het niet." De verwachting is dat de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek zal instellen en Slutsky de komende duels van Vitesse zal moeten missen.



"Hij moet dit niet doen. Het is kostelijke televisie en ik vind het een schattige man, maar hier kan hij een straf voor krijgen", waarschuwde Willem Vissers zondagavond bij Studio Voetbal . De journalist van de Volkskrant vindt, 'net als iedereen', dat de VAR in de basis een goede uitvinding is. "Maar er schort nog wat aan de uitvoering. Als iedereen constant scheidsrechters beschuldigt op deze manier en zegt dat ze hen expres benadelen, dan zijn we ver van huis."



"Ik vind ook dat het wel meeviel met de fouten van Gözübüyük." Slutsky was boos over de eerste strafschop van PSV, waarbij Hirving Lozano op zoek ging naar contact met doelman Remko Pasveer. Niet veel later werd een strafschop voor Vitesse terecht teruggedraaid door Gözübüyük, die op dat moment wel gebruik maakte van de VAR. Evgeny Levchenko vindt de uitspraken van Slutsky niet handig. "Ik denk dat hij wordt bestraft met een paar wedstrijden", voorzag de oud-voetballer in de televisiestudio. "Hij heeft ook gezegd dat het de slechtste scheidsrechter ter wereld is. Dat is een aanval op de scheidsrechter."