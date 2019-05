Lange celstraffen geëist tegen misdragende Russisch internationals

Pavel Mamaev en Aleksandr Kokorin moeten vrezen voor lange celstraffen. De twee Russisch internationals zitten al ruim een halfjaar vast.

De twee worden verdacht van geweldpleging en ze hebben nu de strafeis van het OM gehoord. Kokorin hangt een celstraf van anderhalf jaar boven het hoofd, terwijl Mamaev mogelijk een jaar en vijf maanden moet brommen.



Kokorin en Mamaev, die nog steeds onder contract staan bij respectievelijk Zenit Sint-Petersburg en FK Krasnodar, verlieten in oktober een nachtclub in Moskou en begonnen op straat op stilstaande auto's in te schoppen. Ze werden hierop aangesproken en deelden een voorbijganger, de chauffeur van presentatrice Olga Ushakova, hierbij rake klappen uit.



Een paar uur later maakten ze in een kroeg ruzie met Denis Pak, een official van het Ministerie van Industrie en Handel, en met Sergei Naysa, de algemeen directeur van kennisinstituut NAMI. Het is goed mogelijk dat het duo in eigen land nooit meer in actie komt, daar de Russische voetbalbond het tweetal voor het leven wil schorsen. De twee zitten sinds oktober 2018 in voorlopige hechtenis.



Kokorin en Mamaev worden in eigen land hard aangepakt voor hun wangedrag. "Voetballers zijn publieke personen. Ze hadden zich anders moeten gedragen", stelde spits Roman Pavlyuchenko eerder. "Dit is niet hoe je je hoort te gedragen, dit gedrag moet worden bestraft. Waarschijnlijk worden ze geschorst en misschien wel voor het leven. Ze maken zo een einde aan hun eigen carrières."