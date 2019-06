Lang niet bevreesd door komst van Promes bij Ajax

Noa Lang maakte vooralsnog vooral zijn minuten bij Jong Ajax, maar hoopt aankomend seizoen definitief de aansluiting bij de hoofdmacht te vinden.

"Ik vind mezelf er klaar voor om wekelijks te spelen. Ik moet sowieso voetballen op het hoogste niveau en dan is het aan mij om het te laten zien. Ik wil me bewijzen", legt hij uit in gesprek met Life. "Ik heb veel minuten gemaakt bij Jong Ajax en dat is prima, maar je wordt echter beter in de en daarvoor is het nu tijd. Een verhuur is op dit moment zeker geen optie. Voor mij niet, voor de club ook niet."



Ajax verzekerde zich eerder deze week van de komst van Quincy Promes, terwijl ook Steven Bergwijn nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een terugkeer in Amsterdam. Zijn komst zou betekenen dat de concurrentie voor Lang verder toeneemt, maar hier maakt hij zich vooralsnog geen zorgen over: "Ik zeg je eerlijk: ik denk dat het alleen maar goed is. Ik kan heel veel leren van zulke jongens. Van Promes vooral, omdat hij veel ervaring heeft. Ik kan veel van Quincy leren op de trainingen, maar ook buiten het veld."



"Ik vind het eigenlijk alleen maar prettig dat hij naar Ajax komt, want door met die jongens te spelen, kan ik alleen maar beter worden. Ik bekijk het echt positief." Zijn antwoord op de vraag of hij niet 'bang' is voor Promes, is dan ook duidelijk: "Haha, nee. Laat ik het zo zeggen: ik heb veel zin om met Quincy te voetballen."