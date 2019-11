Landzaat volgt Ten Cate daags na ontslag bij Feyenoord naar Midden-Oosten

Henk ten Cate heeft een nieuwe club gevonden. De ervaren oefenmeester gaat op korte termijn aan de slag bij Al-Ittihad.

De Saudische club hoopt hem maandagavond officieel te kunnen presenteren. Voetbal International weet toe te voegen dat hij Piet Hamberg en Denny Landzaat meeneemt als assistenten.

Landzaat was tot vorige week werkzaam bij als assistent van Jaap Stam. Nadat de trainer de eer aan zichzelf hield, werd echter duidelijk dat de voormalige middenvelder en zijn collega's Jean-Paul van Gastel en Roy Makaay eveneens het veld moesten ruimen. Stams opvolger Dick Advocaat heeft met Cor Pot en John de Wolf inmiddels twee nieuwe assistenten.

Al-Ittihad wordt na Al-Ahli, Umm Salal, Al-Jazira en Al-Wahda de vijfde club voor Ten Cate in het Midden-Oosten. "Henk heeft een topnaam in deze regio", vertelt Samir El Gaaouri, die zijn belangen behartigt, in gesprek met Voetbal International.

"Ik heb de afgelopen jaren meer aanbiedingen voor hem gehad, maar deze klopte. Ittihad is oprecht blij dat hij voor de club wil komen werken, ze weten ook wat Henk heeft gepresteerd bij Al-Jazira en Al-Wahda."

Al-Ittihad geldt als een grote club in Saudi-Arabië, maar dit seizoen verloopt met een dertiende plek vooralsnog niet als gewenst. Ten Cate krijgt bij zijn nieuwe werkgever twee spelers met een verleden in de onder zijn hoede. Karim El Ahmadi en voormalig -verdediger Manuel da Costa staan momenteel onder contract in Jeddah.