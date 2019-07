Landgenoot kraakt Pogba af: "Waarom zeggen spelers zoiets?"

Louis Saha snapt weinig van de uitlatingen van Paul Pogba, die onlangs aangaf dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

De middenvelder van wordt als gevolg van die uitspraken al enkele weken aan en gelinkt. "Ik ben een beetje geïrriteerd door wat Pogba heeft gezegt, maar wat kun je er aan doen?" zei Saha tegen The New Paper bij een benefietwedstrijd in Maleisië.



"Ik begrijp niet zo goed waarom spelers zich op zo'n manier uitdrukken. Ik snap dat een speler soms wil vertrekken, maar ik vind niet dat je dat zo kan zeggen. En ik vind het vooral jammer omdat hij een grote speler voor de club is", aldus de 40-jarige Fransman, die tussen 2004 en 2008 met United twee landstitels en de veroverde.



Saha hoopt dat Pogba gewoon op Old Trafford blijft. "Maar dat wordt lastig, want als hij zoiets heeft gezegd, wordt het een lastige situatie om te managen. Het zal niet makkelijk worden voor Ole." De oud-spits speelde zijn laatste interland voor Les Bleus in 2012, het jaar voordat Pogba zijn debuut maakte. "United zit in een overgangsperiode, maar voor de nationale ploeg geldt dat niet", verklaart Saha de bewering dat Pogba meer indruk maakt bij Frankrijk dan bij zijn club.



"Er is voor de Franse bondscoach geen gebrek aan stabiliteit in zijn elftal. De situatie bij United is heel anders. Ze proberen nog steeds hun weg terug te vinden na het vertrek van Sir Alex Ferguson", aldus de ex-prof. "Er zijn een paar redenen te noemen waarom Pogba het moeilijk heeft. Omdat hij een grote en getalenteerde voetballer is, verwachten de mensen soms te veel van hem. Ze verwachten altijd meer."



Paul Pogba is nog niet met Manchester United aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De vraag is of de 26-jarige spelverdeler, die nog een contract heeft voor twee seizoenen, volgende week meegaat op tournee naar Australië. Daar speelt United oefenwedstrijden tegen Perth Glory en Leeds United.