Lamprou kijkt terug op twee 'doldwaze' jaren bij Ajax: "Er waren ups en downs"

Kostas Lamprou verruilde Ajax eerder deze week voor een dienstverband bij Vitesse.

De 27-jarige doelman stond de afgelopen twee jaar onder contract in Amsterdam, waar hij uiteindelijk zeven officiële wedstrijden keepte. In gesprek met de Gelderlander spreekt Lamprou van twee 'doldwaze jaren' in dienst van .

"Ik heb bij Ajax niet veel gespeeld. Maar wat ik heb meegemaakt en het niveau waarop bij Ajax wordt getraind, dat is fantastisch", zegt Lamprou. Ajax nam de Griekse doelman twee jaar geleden transfervrij over van . In Amsterdam fungeerde hij in de afgelopen twee seizoenen als tweede of derde doelman, maar voor de komende jaargang kwam hij niet meer in de plannen voor. Om die reden werd zijn contract niet verlengd, waardoor Lamprou transfervrij naar kon overstappen.



"Er waren ups en downs. Het eerste jaar was voor Ajax, in alle geledingen, echt wel teleurstellend. Geen rol in het Europese voetbal, geen kampioenschap - dan is er alom onvrede. Het tweede seizoen was fantastisch. Alles klopte. Dat levert supermooie herinneringen op. Uiteindelijk kijk ik terug op twee bijzondere jaren", stelt de doelman, die eerder ook voor en speelde. Bij Vitesse zette Lamprou zijn handtekening onder een eenjarig contract en moet hij gaan concurreren met Remko Pasveer.