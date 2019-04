Lampard voorspelt Mount een fraaie toekomst bij Chelsea

Frank Lampard is een groot fan van het Engelse talent, dat vorig seizoen op huurbasis voor Vitesse speelde.

-legende Frank Lampard weet zeker dat Mason Mount een mooie toekomst voor zich heeft liggen en hij denkt dat de jonge middenvelder heel ver kan komen.



De 20-jarige speler wordt beschouwd als één van de grootste talenten die The Blues de laatste jaren hebben grootgebracht. Mount maakte vorig seizoen veel indruk bij , waar hij veertien keer scoorde en door de Arnhemse fans werd verkozen tot Speler van het Jaar.



In de huidige jaargang mag hij tijdelijk zijn kunsten laten zien bij Derby County, de ploeg van Lampard. En ook nu ontwikkelt de Engelsman zich prima.



Mount's spel leverde hem in oktober zelfs al een uitnodiging op voor het nationale team en het lijkt erop dat hij na dit seizoen terugkeert op Stamford Bridge. Door het transferverbod van Chelsea krijgt het talent wellicht meer kansen op speeltijd in het eerste elftal.



Momenteel staat Mount buitenspel met een blessure, waardoor hij vorige maand niet in aanmerking kwam voor een oproep van bondscoach Gareth Southgate. Lampard is echter vol lof over zijn middenvelder.



"Ten eerste heeft hij de potentie om een topspeler te worden, dat meen ik echt", zegt Lampard in gesprek met Goal. "Hij haalde het nationale elftal terwijl hij voor ons speelt, dat is een geweldige prestatie. Ik denk dat hij net zo ver kan komen als hij zelf wil. Ik zie heel veel progressie in hem."



"Mason heeft nu tweederde van een seizoen in de Championship gespeeld, een competitie die erg zwaar is voor een creatieve middenvelder zoals hij. Hij verricht ook zonder bal heel veel werk voor ons en dat wordt nog wel eens vergeten. Ook wat dat betreft doet hij het fantastisch."



Lampard omschrijft Mount als een speler die heel leergierig is en de top wil halen. "Dat is net zo belangrijk als het talent dat hij heeft. Hij werkt ontzettend hard. Mason is een goede teamgenoot en hij heeft genoeg talent om de top te halen. Het is een genoegen om met hem samen te werken."



"Zijn keuzes zijn ook heel goed geweest. Hij was succesvol in de jeugd van Chelsea en maakte daarna een sprong om naar het buitenland te gaan", verwijst Lampard naar de huurperiode van Mount in de . "Dat zegt veel over zijn persoonlijkheid en hij heeft het daar wat betreft goals en assists erg goed gedaan."



Dit seizoen was de speler uit Portsmouth goed voor vijf goals en drie assists in 27 duels in de Championship. "Ik denk dat het pad van iedereen verschillend is. We weten allemaal dat het moeilijk is om op je achttiende of negentiende het eerste elftal van Chelsea te halen. Gelukkig heeft Mason niet stilgezeten, hij heeft zelfs al veel wedstrijden gespeeld."



"Ik zou het geweldig voor hem vinden als hij voor Chelsea gaat spelen, want ik weet dat het een fantastische jongen is. Zijn mentaliteit is ook goed. Als iemand het verdient, is het Mason wel."

Mount was één van de eerste Engelse talenten die op jonge leeftijd (tijdelijk) naar het buitenland vertrok. Na hem trokken spelers als Jadon Sancho, Reiss Nelson en Emile Smith Rowe allemaal naar de .



Lampard gelooft dat het Engelse voetbal een positief effect kan hebben op de carrière van een talent, maar hij weet ook dat er geen gegarandeerd pad is op weg naar succes.



"Dat hangt van ieder individu af", aldus de ex-international. "Respect voor degenen die beslissen om het wel te doen. Als een speler denkt dat een tijdelijke transfer een verbetering zal zijn voor zijn carrière, kan het zeker een goede keuze zijn."



"Voor sommigen zal het goed zijn om bij de club te blijven, terwijl het voor anderen beter is om in Engeland verhuurd te worden of in een ander land. Uiteindelijk komt het toch neer op hoe toegewijd en getalenteerd een speler is."



"Het kiezen van de juiste weg is belangrijk, maar degenen die de top halen, welke weg ze ook hebben afgelegd, zijn normaal gesproken de talenten die de juiste mentaliteit en houding hebben."



Lampard sprak met Goal in zijn rol als ambassadeur van Nano M, dat het welzijn en de gezondheidszorg in de professionele sport wil promoten.