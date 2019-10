Lampard voert één wijziging door voor wedstrijd in Johan Cruijff ArenA

Chelsea neemt het woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax.

Manager Frank Lampard heeft noodgedwongen een nieuwe naam in zijn basiself gezet ten opzichte van de wedstrijd tegen van afgelopen zaterdag. Ross Barkley moest zich in de eerste helft van dat duel al laten wisselen en is niet van de partij in Amsterdam. Hij wordt vervangen door Mateo Kovacic.

Zoals eerder al duidelijk werd kan Lampard eveneens geen beroep doen op de geblesseerde N'Golo Kanté. De Fransman kampt al het hele seizoen met diverse kwetsuren en was ook niet van de partij tijdens de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Newcastle. De al langer geblesseerden Antonio Rüdiger en Ruben Loftus-Cheek ontbreken woensdagavond eveneens.

Lees beneden verder

hield drie punten over aan zijn eerste twee duels in Groep H van het miljardenbal en heeft daardoor een achterstand van drie punten op .

Het eerste fluitsignaal van de wedstrijd tussen de Amsterdammers en the Blues zal om 18.55 uur klinken.

Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso; Kovacic, Jorginho, Mount; Willian, Abraham, Hudson-Odoi.