Lampard vastberaden: "Ik heb geen nieuwe spelers nodig bij Chelsea"

De nieuwe trainer van Chelsea heeft vertrouwen in zijn huidige team en verzekert dat de ploeg succesvol kan zijn zonder de komst van nieuwe spelers.

Frank Lampard meent dat hij ook ondanks de transferban van succesvol kan zijn op Stamford Bridge. De Londenaren mogen twee transferperiodes lang geen spelers kopen omdat ze schuldig zijn bevonden aan het contracteren van spelers onder de achttien jaar. Chelsea is in beroep gegaan bij het CAS omdat men het oneens is met die straf. De club meent niets verkeerd gedaan te hebben, maar moet zich bij de situatie neerleggen.

Lampard, die Maurizio Sarri deze zomer verving, staat zodoende voor een stevige uitdaging in zijn eerste seizoen bij de club waar hij als speler furore maakte. Het vertrek van sterspeler Eden Hazard is bovendien een extra klap, al is de voormalig middenvelder van mening dat hij alsnog voldoende kwaliteit tot zijn beschikking heeft om een fraaie eindklassering te bewerkstelligen.

"Ik heb Chelsea vorig seizoen vaak gezien met Maurizio Sarri", meldde de oefenmeester voor aanvang van de oefenwedstrijd tegen Kawasaki Frontale in Yokohama. "Als je kijkt naar de resultaten: winst in de en een plek in de top 4 van de Premier League, dan was het een goed siezoen. Toch wil ik niet terugkijken. Ik ken de club en de spelers erg goed en heb mijn eigen manier om mijn werk te doen", aldus Lampard.

"Na een week met de spelers moet ik zeggen dat ik erg blij ben met hun houding en de kwaliteit van mijn selectie. Het is nu mijn taak om samen met hen hard te werken. Ik wil graag met veel energie en snelheid spelen, zowel met als zonder bal", legt de Engelsman uit. "De bal moet dus zo snel mogelijk worden veroverd en dan moet het spel snel naar voren worden verplaatst om kansen te creëren. We moeten winnen en vermakelijk voetbal spelen. Dat is mijn taak."

"Ik denk dat ik de spelers heb om dat te doen. We kunnen dit jaar geen nieuwe aanwinsten halen. Dat weten we, maar ik heb ook geen nieuwe spelers nodig. Ik ben erg tevreden met mijn team en ben vastbesloten om succesvol te zijn. Iedereen weet dat ik goed let op spelers uit de jeugd. We hebben veel talentvolle spelers die kans maken deel te zijn van de hoofdmacht", doelt Lampard op de vele jongelingen die mee zijn op tour. "Ze moeten nu het verschil maken."