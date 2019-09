Lampard: "Oproep voor Engeland komt nog wel voor Abraham"

Chelsea-trainer Frank Lampard hield een kater over aan de wedstrijd tegen Sheffield United, maar is wel blij met de verrichtingen van zijn spits.

De oefenmeester is van mening dat Tammy Abraham een flinke boost geeft aan zijn elftal, ondanks dat de ploeg pas een keer won in de eerste vier duels in de Premier League.

Abraham scoorde viermaal in zijn laatste twee competitiewedstrijden, maar kreeg van Gareth Southgate geen oproep voor Engeland's interlandwedstrijden tegen Bulgarije en Kosovo.

Lampard is desondanks vol lof over de impact van zijn spits en verwacht dat het niet lang gaat duren voordat Abraham wel zijn opwachting mag maken voor de nationale ploeg.

"Ik ben dolblij met de houding van Tammy", stelt Lampard over de aanvaller die beide goals van scoorde voordat de promovendus terugkwam in de wedstrijd die in 2-2 eindigde.

"Hij heeft een geweldige attitude op de training en wil altijd scoren. Zijn wedstrijd vond ik dan ook erg goed. We werken allemaal met Tammy om de kleine aspecten van zijn spel te verbeteren en hij is heel ontvankelijk."

"Zijn wedstrijd was klasse. Ik zag alles wat ik van hem vraag terug en het is ongelukkig dat hij geen derde goal kon maken. Ik had het geweldig gevonden als hij was opgeroepen, maar zijn tijd komt nog wel."

Terwijl Abraham in topvorm is, heeft Chelsea veel moeite in verdedigend opzicht. De ploeg van Lampard kreeg in vier duels al negen tegentreffers te verwerken.

Na de interlandperiode neemt Chelsea het buitenshuis op tegen en daarna start het -avontuur tegen .