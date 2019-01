Lampard hekelt undercover-actie Bielsa

Leeds United was vrijdag met 2-0 te sterk voor Derby County en na afloop van het duel ging het vooral over het 'spionageschandaal'.

In aanloop naar de wedstrijd in de Championship werd een 'spion' van Leeds United bij het trainingscomplex van Derby County gearresteerd. Coach Marcelo Bielsa gaf reeds toe dat hij een werknemer op pad had gestuurd om de training van de opponent te bekijken en ging na afloop van de overwinning op de ploeg van manager Frank Lampard dieper in op het incident.



Op vrijdag meldde Derby County in een statement dat de politie was ingeschakeld omdat een man zich buiten het trainingscomplex 'verdacht' gedroeg. "Nadien is aan Derby County bevestigd dat het ging om een werknemer van Leeds United. De club is nu in gesprek met officials van Leeds United over het incident. Verder zullen we geen commentaar geven", zo liet te club weten. Bielsa sprak telefonisch met Lampard en nam de volle verantwoordelijkheid op zich. Na afloop van de wedstrijd was hij open over het incident en gaf hij toe dat dit niet de eerste keer was. Hij werkt al jaren op deze manier, vertelde hij.



"Ik probeer dit niet recht te praten", reageerde Bielsa. "Ik heb alleen uitgelegd waarom ik mezelf niet zie als een persoon die vals speelt en ik de reacties op dit gedrag zal accepteren. Ik moet de gewoontes en tradities in het Engelse voetbal respecteren. Iedere sanctie die ik door de club of voetbalbond krijg opgelegd, zal ik accepteren. Natuurlijk is de overwinning belangrijk, maar dit heeft me wel geraakt. Ik kan niets anders doen dan mijn excuses aanbieden. Als ik een kind was, dan had ik gezegd dat ik het nooit meer zou doen. Maar het voelt niet goed om op die manier te reageren. Ik zou mijn geloofwaardigheid verliezen. Ik ga niet zeggn dat ik het nooit meer zal doen. Dat is een kinderachtige opvatting en niet de manier om te reageren."



De Engelse voetbalbond heeft laten weten de situatie te onderzoeken. "Het is niet aan mij om te bepalen wat er moet gebeuren", reageerde Lampard na de wedstrijd. De coach van Derby County baalde stevig van het incident en wil dat er hard tegen wordt opgetreden. "Volgens mij zijn er hier geen duidelijke regels over. Maar dit mag niet iedere week gebeuren. Het zou belachelijk zijn als iedereen spionnen en drones op trainingen af gaat sturen. Er moet iets gedaan worden. Maar wat er moet gebeuren, is niet aan mij. Dit hoort niet en gaat over de streep. Ik zou nog liever geen trainer zijn, dan dat ik mensen undercover op pad ga sturen om de tegenstander te bekijken, want ik heb respect voor de opponent."