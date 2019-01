Lammers 'extreem technisch': "Hij wordt de toekomstige spits van PSV"

Geert Brusselers, voormalig trainer van Sam Lammers bij PSV Onder-19, is ervan overtuigd dat de aanvaller het gaat maken in Eindhoven.

Met twee doelpunten en een assist was Sam Lammers zondag de grote man aan de kant bij sc Heerenveen in het uitduel met Ajax. De 21-jarige spits is dit seizoen door PSV verhuurd aan de club uit Friesland en onder trainer Jan Olde Riekerink was hij al acht keer trefzeker dit Eredivisie-seizoen.



Lammers mocht in de voorgaande twee seizoenen al regelmatig ruiken aan het grote werk bij PSV 1. Om ervaring op te doen op het hoogste niveau, speelt hij dit seizoen op huurbasis voor Heerenveen. Hij wist een vaste basisplaats af te dwingen en zondag maakte hij indruk in de Johan Cruijff ArenA. De achterhoede van Ajax had zondag zijn handen vol aan de geboren Tilburger. "Ja, Lammers wordt de toekomstige spits van PSV", zegt Brusselers in gesprek met Omroep Brabant . "Ik volg hem nu nog steeds en je ziet aan alles dat hij beter is geworden. Ik zie een volwassen Sam, die volmaakt tweebenig is en daar bovenop ook nog eens extreem technisch is."



Brusselers vindt dat Lammers een complete spits is. "Dat is hij van nature. Je kunt veel met hem. Hij is geen echte ouderwetse nummer negen. Maar hij kan een man passeren, als aanspeelpunt fungeren en het belangrijkste: doelpunten maken", weet Brusselers. De oud-voetballer heeft met Lammers gewerkt en weet uit ervaring dat de spits absoluut niet traag is. "Natuurlijk, hij is geen explosief snelle speler. Maar aan de bal is hij echt snel. Wat ook een voordeel is bij Lammers, is dat zijn eerste aanname vrijwel altijd goed is. Dat scheelt heel veel tijd."