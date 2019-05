Lamela: "Nu in de finale geloven we er meer in dan ooit tevoren"

Erik Lamela is fit voor de Champions League-finale van zaterdag nadat hij laatste maanden nauwelijks in actie kwam voor Tottenham Hotspur.

De Argentijn liep een hamstringblessure op in het laatste deel van het seizoen, waardoor hij weken uitgeschakeld was bij the Spurs . In totaal kwam de vleugelaanvaller dit seizoen in 33 wedstrijden binnen de lijnen, waarin hij tot 6 doelpunten en 3 assists kwam.

"Ik voel me goed", vertelt Lamela in gesprek met Engelse media . "Ik heb na morgen nog een paar dagen om te trainen, om in de beste conditie aan de finale te beginnen. We hebben ons goed voorbereid. We hebben hard getraind en zijn er mentaal en fysiek klaar voor."

"Het was een moeilijk seizoen. Als ik een nieuwe blessure oploop is het moeilijk, gezien alle blessures die ik in mijn carrière heb gehad. Het maakt deel uit van het spel, of niet? Soms gebeurt het mij, soms gebeurt het bij andere spelers."

"Ik hoop dat ik nu van deze wedstrijd kan genieten omdat het een cadeau is dat ik heb gekregen na zo'n moeilijke periode die ik heb meegemaakt. Ik ben mezelf aan het voorbereiden om mijn best te doen. Ik heb in de laatste twee maanden van het seizoen slechts twee wedstrijden gespeeld en het was moeilijk. Het laatste deel van het seizoen is het belangrijkste, niet? Maar nu is het een kans die we moeten pakken."

"We praten onderling dat het een geweldige kans is om in de geschiedenisboeken van deze club terecht te komen en dat is wat we willen. We proberen in de best mogelijke conditie te beginnen, het beste gevoel en ik ben er zeker van dat we een hele goede wedstrijd gaan spelen."

Tottenham kende dit -seizoen de nodige proberen. Het ploeg wist zich pas op de laatste speeldag tijdens de groepsronde te plaatsten voor de knock-outfase. In de kwartfinale tegen ontsnapte het aan uitschakeling nadat een doelpunt van the Citizens na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd en tegen won de ploeg in de slotseconden.

"Natuurlijk hebben we er altijd in geloofd", stelt Lamela. "Dit team vecht altijd en alle spelers geloven erin. Nu in de finale geloven we er meer in dan ooit tevoren."