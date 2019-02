"Lallana en Keïta kunnen niet opnieuw samen spelen op het middenveld"

Liverpool moet vermijden omdat Naby Keïta en Adam Lallana op hetzelfde middenveld te spelen, zegt John Aldridge.

De titelstrijd in de Premier League kreeg maandagavond een nieuwe impuls toen de ploeg van Jürgen Klopp twee punten verspeelde tegen West Ham United door met 1-1 gelijk te spelen. Manchester City profiteerde en boekte woensdagavond een 0-2 zege op Everton, waardoor het de koppositie pakte, waar the Reds nog wel een wedstrijd minder hebben gespeeld.

"De ploeg van Klopp liet meer punten liggen bij West Ham, maar een groter probleem voor mij in beide wedstrijden was de prestatie of het gebrek daaraan van de middenvelder van Liverpool", vertelt Aldridge in gesprek met Irish Independent.

"Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino zullen je een voorsprong geven als de balans van het team goed is, maar de spelers achter hen bij West Ham slaagden er niet in om te presteren en het kostte Liverpool punten."

"Ik weet dat Klopp door blessures werd gedwongen tot veranderingen, maar Adam Lallana en Naby Keïta kunnen niet opnieuw samen spelen op het middenveld, omdat ze gewoon niet aan het werk zijn voor een titelwinnend team.

"Mijn eerste indrukken van Lallana toen hij naar Liverpool kwam, waren niet positief en hoewel hij me tot op zekere hoogte ongelijk heeft bewezen met goede prestaties voor zijn recente blessure-problemen, lijkt het erop dat hij na al die jaren weer moeite heeft om terug te keren naar die niveaus na zo lang in de behandelkamer."

"Wat Keïta betreft, hij heeft zich niet gevestigd bij Liverpool en heeft niet de prestaties geleverd die we van hem verwachtten. Klopp en zijn trainersstaf vechten om hem op niveau te brengen en wachten nog steeds af om te zien of hij goed genoeg zal zijn om te spelen in dit team."