Lachende Batshuayi steekt middelvinger op naar transfergerucht

Michy Batshuayi staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Anderlecht, maar volgens de speler zelf is het slechts een gerucht.

De aanvaller van ontzenuwt de hardnekkige geruchten maandag met een hilarisch bericht op Twitter. Op de betreffende foto steekt een lachende Batshuayi zijn middelvinger op, al wordt de vinger bedekt door een tekstwolkje met het woord ‘lol’ daarin vermeld.

Het in de Jupiler tegenvallend presterende is naar verluidt naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen, met Batshuayi als voorname kandidaat om Paars-Wit op huurbasis te versterken.

De grootmacht uit Brussel zou ook Yannick Bolasie op het lijstje hebben staan. De aanvaller mag verlaten, ondanks een doorlopend contract tot medio 2021. Hij werd afgelopen seizoen al enige maanden door the Toffees uitgeleend aan Anderlecht.

Batshuayi is bij Chelsea op een zijspoor beland, nu Tammy Abraham doorgaans de voorkeur krijgt van manager Frank Lampard als aanvalsleider van the Blues. Daarnaast moet de Belgische aanvaller met Congolese roots Olivier Giroud voor zich dulden op Stamford Bridge. Batshuayi maakte zaterdag tegen Sheffield United (2-2) als invaller zijn eerste minuten in het nieuwe Premier League-seizoen.

De door Anderlecht begeerde aanvaller werd afgelopen seizoen tweemaal uitgeleend door Chelsea, eerst aan en na de winterstop aan . In de jaargang 2017/18 werd de spits verhuurd aan . Batshuayi werd door Chelsea in 2016 voor circa veertig miljoen euro overgenomen van . De bankzitter van de -winnaar begon zijn loopbaan bij , voor wie hij drie seizoenen actief was.