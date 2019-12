Lacazette out? Waarom Ljungberg bij Arsenal voor Martinelli moet kiezen

De Braziliaan scoorde dit seizoen al zeven keer, maar in de Premier League kreeg hij nog niet één keer een basisplaats.

Gabriel Martinelli moest zondag tot de voorlaatste minuut wachten op een invalbeurt tegen Norwich City en toch zorgde hij nog bijna voor de vonk die The Gunners drie punten had kunnen opleveren.

Diep in blessuretijd op Carrow Road ging de Braziliaan bij de zijlijn achter een ogenschijnlijk kansloze bal aan, recht voor het coachingsvak van Freddie Ljungberg.

Net zoals hij al zo vaak heeft gedaan sinds zijn komst naar Noord-Londen, zorgde Martinelli ervoor dat er iets stond te gebeuren.

De tiener schudde Emiliano Buendia van zich af, dribbelde naar voren en gaf een voorzet die uiteindelijk bij de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Lucas Torreira belandde.

Een uitstekend blok op het laatste moment van Ibrahim Amadou voorkwam dat de Uruguayaan de winnende treffer binnenknalde.

"Ik heb de kans gehad om veel nieuwe spelers te leren kennen, jonge talenten uit verschillende landen. En Gabi heeft echt iets speciaals", zegt centrumverdediger David Luiz over zijn landgenoot.

"Ik ben hem gaan bewonderen om zijn werklust, zijn mentaliteit en zijn verlangen om iedere dag te leren. Als hij zo doorgaat, zal hij geweldige dingen gaan meemaken."

Martinelli's verschijning in Norwich bood slechts een momentopname van wat hij aan dit -team kan toevoegen als hij op het veld staat. Ondanks zijn talent weet hij echter nauwelijks speeltijd in de Premier League af te dwingen.

Zijn korte invalbeurt van zondag kwam een week nadat hij tegen in de 83ste minuut zijn entree maakte. Hij leverde toen in het Emirates Stadium de assist bij de late 2-2 van Alexandre Lacazette.

De 18-jarige aanvaller wacht na bijna vier maanden nog steeds op zijn eerste basisplek in competitieverband. Zes keer mocht hij als invaller zijn opwachting maken, met in totaal 84 speelminuten als gevolg.

Is dat niet wat weinig voor iemand die zeven keer heeft gescoord uit zes basisplaatsen in de en ?

Martinelli's statistieken zijn tot nu toe indrukwekkend. Hij scoort gemiddeld één keer per 73 minuten en van de achttien doelpogingen die hij ondernam, was tweederde deel op doel gericht.

Pierre-Emerick Aubameyang is met twaalf treffers clubtopscorer en hij had 121 minuten per doelpunt nodig. Bij Lacazette, die pas viermaal scoorde, staat het moyenne zelfs op 147 minuten.

Laatstgenoemde loopt dan ook een serieus risico om zijn plek kwijt te raken aan Martinelli.

De Fransman kampt dit seizoen met zijn vorm en conditie en nadat hij eerder deze jaargang zes weken buitenspel stond met een enkelblessure, vond hij slechts twee keer het doelnet.

Ook in Norwich kon Lacazette afgelopen weekend niet het verschil maken en zijn doelpuntentotaal in uitwedstrijden is ronduit slecht. Sinds hij in 2017 van Lyon naar Londen kwam, scoorde hij pas zeven keer op vreemde bodem in de Premier League.

Na zijn twee goals in oktober 2018 bij was de nummer 9 alleen nog trefzeker in de uitwedstrijd tegen in februari van dit jaar.

Voor een speler met zijn kwaliteiten is dat simpelweg niet goed genoeg.

In het Emirates Stadium is het natuurlijk een heel ander verhaal. Daar scoort Lacazette zeer regelmatig en tegen Southampton liet hij zien dat Arsenal nog steeds op hem kan vertrouwen.

Ljungberg zal de oud-spits van donderdagavond zeker opstellen in de thuiswedstrijd tegen . Aubameyang moet mogelijk genoegen nemen met een rol op de flanken, net als tegen Norwich.

Het zou een ingrijpende beslissing zijn van Ljungberg om al in zijn tweede duel als interim-manager Martinelli te brengen voor Lacazette. De Braziliaan laat tot nu toe echter zien dat dat zeker geen onmogelijke optie is. Zeker niet omdat Aubameyang terug kan naar het centrum als Martinelli op de vleugels speelt.

"Hij is het talent van de eeuw, een geweldige spits", was -baas Jürgen Klopp vorige maand lovend over Martinelli.

"Hij is echt ongelooflijk. Zo jong, maar hij oogt al zo volwassen. Er gaat veel dreiging van hem uit."

Arsenal heeft met de tiener ongetwijfeld een groot talent binnengehaald. Toen hij tweemaal scoorde in de bizarre 5-5 op Anfield in de Carabao Cup werd hij de eerste speler sinds clublegende Ian Wright die gescoord heeft in zijn eerste vier Arsenal-duels als basisspeler.

Martinelli is altijd doelgericht en stopt nooit met werken. In een tijd waarin Arsenal zeer traag oogt kan zijn energie en gedrevenheid precies zijn wat de ploeg nodig heeft om uit het dal te komen waarin men nu zit.

Hij heeft al laten zien dat hij het kan in de bekercompetities. Nu is het tijd om hem los te laten in de Premier League.