Lacazette eruit, Nelson erin! Kans dient zich aan voor Arsenal-jongeling

De tiener zou tegen Watford zijn derde basisplaats van het seizoen kunnen krijgen, nu de Fransman een maand is uitgeschakeld met een blessure.

Het nieuws dat Alexandre Lacazette tot komende maand niet in actie kan komen als gevolg van een enkelblessure die hij al in de voorbereiding opliep, is zeker een klap voor .

Lacazette is misschien niet zo productief als zijn aanvalspartner Pierre-Emerick Aubameyang, maar de Franse spits is misschien wel de belangrijkste van de twee, simpelweg vanwege wat hij het team brengt.

Hij was vorig seizoen Speler van het Jaar van the Gunners , ondanks dat Aubameyang mede-topscorer werd in de Premier League en 31 keer scoorde in alle competities.

Zelfs Dani Cabellos, die deze zomer op huurbasis werd overgenomen van , is onder de indruk.

"Lacazette is voor mij de beste speler", zei de middenvelder. "Hij begrijpt het spel perfect en als hij honderd procent is, zal hij ons zoveel geven."

Dus het feit dat Arsenal nu tot een zeker moment in oktober geen beroep kan doen op hun spits is een grote klap, vooral als je bedenkt dat op 30 september de wedstrijd op Old Trafford wacht.

Maar de teleurstelling voor de ene speler, is de kans van de andere. En die kans dient zich nu aan voor Reiss Nelson.

Er zijn zeven wedstrijden in alle competities voor de volgende interlandperiode, die begint nadat AFC op 6 oktober het Emirates Stadium bezocht heeft, en Lacazette zal ze waarschijnlijk allemaal missen.

En dat zou Nelson een echte kans moeten geven om zijn stempel te drukken in de hoofdmacht.

De vleugelspeler had een basisplaats in de eerste twee wedstrijden van het Premier League-seizoen, toen hij Arsenal hielp aan een uitzege op en vervolgens een thuiszege tegen .

Maar hij werd vervangen door Nicolas Pépé tijdens de rust tegen Burnley en heeft sindsdien niet meer gespeeld - waar Pépé begon tegen en .

"Tegen Burnley worstelde ik omdat ze fysiek heel sterk zijn en ik denk dat ik ook een paar keer de bal heb verloren", gaf Nelson toe.

"Dat is het ding met voetbal: je hebt een aantal goede wedstrijden, je hebt een aantal slechte wedstrijden, maar het belangrijkste is dat je terugkomt, je herstelt en de volgende week ben je klaar om opnieuw te vechten."

De blessure van Lacazette betekent dat de kans voor Nelson weer snel zou kunnen komen, mogelijk zondag tegen .

De verwachting voor de wedstrijd op Vicarage Road was dat Unai Emery opnieuw een aanvalslinie zou vormen met Pépé, Lacazette en Aubameyang - waarbij Ceballos daar mogelijk net achter zou spelen.

Als de Spanjaard zich aan dat plan houdt, is Nelson de man die Lacazette vervangt. De tiener zou dan als linksbuiten spelen en Aubemeyang als centrumspits.

Zelfs als Emery kiest voor een iets conservatievere benadering tegen Watford, zoals hij vorige maand op Anfield deed toen hij speelde met een tweemansvoorhoede met Aubameyang en Pépé, dan krijgt Nelson de komende weken nog steeds een kans, waar Arsenal vier van de komende zes wedstrijden op eigen veld speelt.

Als Henrikh Mkhitaryan aan het einde van de transferperiode niet naar was vertrokken, had de Armeniër de speler kunnen zijn om Lacazette te vervangen in het favoriete 4-2-3-1-systeem van Emery.

Maar Arsenal heeft de beslissing genomen om de jeugd dit seizoen een kans te geven en die aanpak kan in het voordeel van Nelson werken.

"De jonge spelers moeten we helpen hun prestaties te bereiken en ons op het veld te helpen", zei Emery. "Ze spelen met ons, ze trainen soms met ons en we hebben grote verwachtingen van hun prestaties in het team."

"De reden dat sommige spelers vertrekken is om ruimte te geven aan deze jonge spelers."

Dit zou altijd een belangrijk seizoen geworden zij voor Nelson, die indruk maakte op huurbasis voor TSG 1899 afgelopen seizoen. Hij keerde echter terug uit Duitsland waarbij er vragen waren over zijn temperament.

Hij viel bij vlagen op tijdens de voorbereiding in de Verenigde Staten en deed genoeg om een plek te verdienen in de basisopstelling in Newcastle voor de openingswedstrijd van het Premier League-seizoen.

En hoewel hij zijn plaats in de ploeg verloor voor de interlandperiode, was hij ervan overtuigd dat hij binnenkort nog een kans zou krijgen.

"Ik denk dat dit mijn tijd kan zijn", zei hij. "Ik moet gewoon hard blijven trainen en alle informatie van de coaches en de spelers krijgen. Als ik dat doe, krijg ik dit seizoen een grote kans."

En die kans is nu aangebroken dankzij de ongelukkige blessure van Lacazette en Nelson heeft de kans om te laten zien dat hij op dit niveau een aanzienlijke impact kan hebben.

Dat is iets wat hij nog moet doen in de Premier League. Het talent is er zonder twijfel, maar in zijn vijf wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland heeft hij nog niet gescoord of een assist gegeven.

Als hij in de plannen van Emery wil blijven voorkomen, moet dat veranderen en is er geen betere plek om te beginnen dan op Vicarage Road zondag.