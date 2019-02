Labyad draagt met goals bij aan zege in besloten oefenduel Jong Ajax

Jong Ajax heeft maandagmiddag een besloten oefenduel afgewerkt tegen Jong PEC Zwolle. De Amsterdammers wonnen met 4-1.

Aan Amsterdamse zijde speelden bankzitters van het eerste elftal mee. Zakaria Labyad mocht opdraven en was met drie doelpunten belangrijk. Ook Joël Veltman stond aan de aftrap en kon door het oefenduel weer wat wedstrijdritme opdoen. De Portugese keeper Bruno Varela maakte zijn officieuze debuut voor Ajax.



Ook bij PEC Zwolle kwamen bankzitters van het eerste elftal in actie. Aanwinsten Yuta Nakayama en Dean Bouzanis, en Darryl Lachman begonnen vanuit de basis. De wedstrijd in Amsterdam eindigde door goals van Labyad (drie) en Dani de Wit in een ruime overwinning voor Ajax. Sepp van den Berg scoorde namens de bezoekers uit Zwolle.



In de afgelopen jaren mochten reserve-spelers van het eerste elftal van Ajax gewoon uitkomen voor de beloften in de eerste divisie. Echter, de KNVB heeft een leeftijdsgrens ingevoerd waardoor dit niet meer mogelijk is. Om toch aan speelminuten te komen kwamen Jong Ajax en Jong PEC Zwolle maandag op De Toekomst tegen elkaar in actie.



Opstelling Ajax : Varela; Veltman, Schuurs, Botman (74. Bakboord), Sinkgraven, De Wit, Cerny, Ekkelenkamp (74. Gravenberch), Traoré (74. Jensen), Labyad, Lang (74. Danilo).