"Laat ik maar niet omschrijven hoe ik me voel, het doet me verdriet, pijn"

NAC Breda was zaterdag lange tijd dichtbij een stunt, maar leed bij Vitesse toch de vijftiende nederlaag van het seizoen.

De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag ging in Arnhem uiteindelijk met ruime cijfers ten onder: 4-1. De hekkensluiter van de Eredivisie kijkt tegen een achterstand van vijf punten aan op De Graafschap. Benjamin van Leer had het na afloop van het duel in GelreDome moeilijk. "Ik zit er doorheen, balen is zacht uitgedrukt."

"Laat ik maar niet omschrijven hoe ik me voel", benadrukte de van Ajax gehuurde doelman in gesprek met BN De Stem . "Het doet me verdriet, pijn. Je moet ook doorgaan, alleen dat zeggen we elke week. We krijgen het maar niet voor elkaar. Het is elke week een ander poppetje, dat een fout maakt. Ik zit heel hoog in mijn emotie nu." Van Leer gelooft er nog wel in. "Er zijn gekkere dingen gebeurd. Zolang we kans hebben moeten we erin geloven", benadrukte de sluitpost van de Bredase club.



Er was een belangrijke rol weggelegd voor de VAR. Die kon bij twee cruciale momenten geen goed oordeel geven: bij een door de grensrechter afgekeurde Vitesse-treffer en later ook niet bij de 2-1 van Maikel van der Werff. "Je ziet overduidelijk dat het buitenspel is", verzuchtte Mitchell te Vrede bij FOX Sports . "Het feit dat jullie (analisten, red.) het wel zien en de VAR niet, dat is vervelend", zei hij terwijl hij meekeek naar de beelden.



"Je ziet het overduidelijk, of er nou een lijn staat of niet. Dat is frustrerend. Het is heel vervelend, vooral in de situatie waarin wij nu zitten." Van der Gaag wees vooral naar zijn eigen ploeg. "De gelijkmaker vind ik meer een breekpunt dan die 2-1. Dat kan en mag niet op die manier. Je speelt met drie centrale verdedigers. Die bal bij de eerste paal moeten we dan hebben", werd de trainer door Voetbal International geciteerd. "Op het einde valt het als een kaartenhuis in elkaar, ook door aanvallende wissels. De uitslag geeft het wedstrijdbeeld niet weer."



Van der Gaag kijkt niet naar andere ploegen en benadrukt dat NAC 'zelf punten moet sprokkelen'. "De eerste helft geeft vertrouwen, maar dat het dan 4-1 wordt helpt niet. Die uitslag is niet nodig. Je doet jezelf tekort. Maar dat is niet voor het eerst, hè. Groningen-uit was ook zo, daar ga je met 5-2 naar huis. Ajax-uit eerste helft ook."