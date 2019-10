"Laat ik het zo zeggen: er zijn bij Feyenoord nog wel wat lekken te dichten"

Dick Advocaat mag zichzelf tot het einde van het seizoen trainer van Feyenoord noemen.

Cor Pot maakt op voorspraak van Advocaat ook deel uit van de technische staf, terwijl de van Spakenburg afkomstige John de Wolf door de club zelf is benaderd.

Voor Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay, die tot voor kort Jaap Stam bijstonden, is echter geen plek en zij moesten het nieuws over hun vertrek uit De Kuip in de krant lezen, tot grote teleurstelling van technisch directeur Sjaak Troost.

"Dat ze dat in de media hebben moeten lezen, vind ik schandelijk", stelt Troost op de eerste werkdag van Advocaat bij in gesprek met Voetbal International. "Als club heb je dat niet altijd in de hand. Laat ik het zo zeggen: er zijn hier nog wel wat lekken te dichten."

Said Bakkati, die door Stam vanuit was meegenomen naar Feyenoord, mag als enige assistent-trainer wel aanblijven. Na het vertrek van Stam werden de nodige mogelijke opvolgers naar voren geschoven in de media, onder wie -coach Henk Fraser.

Hij heeft een verleden bij Feyenoord als speler en jeugdtrainer. Uiteindelijk werd al snel duidelijk dat de naam van Advocaat als enige op het lijstje prijkte van de Feyenoord-leiding. Woensdag werd de aanstelling officieel wereldkundig gemaakt. "Dick was de enige kandidaat, we zijn blij dat hij het wilde doen."

Advocaat zit zondag tegen voor de eerste keer als eindverantwoordelijke op de bank bij Feyenoord. Troost verwacht niet dat de Rotterdammers gelijk een monsterscore zullen neerzetten.

"Ik hoop het wel natuurlijk, maar het gaat er vooral om dat Dick het vertrouwen terugbrengt in deze spelersgroep waarin we als club nog steeds alle vertrouwen hebben." Het duel in Venlo begint zondag om 14.30 uur.