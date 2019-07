La Gazzetta: Feyenoord denkt aan 'ongewenste oplossing' voor Karsdorp

Rick Karsdorp heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Feyenoord, zo meldt La Gazzetta dello Sport zondagavond.

De rechtsback lijkt overbodig bij , zeker als de komst van Elseid Hysaj van wordt afgerond. zou ook wel oren hebben naar de komst van Karsdorp, maar alleen op huurbasis.

Een huurdeal is voor Roma een 'ongewenste oplossing', aldus journalist Nicolò Schira van de sportkrant. Het lijkt voor Feyenoord echter de enige manier om Karsdorp binnen te halen. De club heeft vermoedelijk niet de financiële mogelijkheden om een aanzienlijke transfersom te betalen aan de topclub uit de . Karsdorp heeft in Rome een contract tot de zomer van 2022.

Sinds de drievoudig Oranje-international in 2017 voor minstens veertien miljoen euro de overstap maakte van Feyenoord naar Roma, heeft hij maar weinig speelminuten gemaakt. De vleugelverdediger wordt geteisterd door blessureleed en heeft slechts twaalf optredens in de Serie A achter zijn naam staan. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam hij nog niet in actie.

Omdat Roma werkt aan de komst van Hysaj, wordt het perspectief voor de Nederlander nog kleiner.

Toen hij vertrok bij Feyenoord, sprak hij de ambitie uit om ooit terug te keren in De Kuip. "Als je van kleins af aan voor Feyenoord speelt mis je natuurlijk alles. Het voelt als een tweede thuis", vertelde Karsdorp aan RTV Rijnmond . "Of ik ooit nog terugkom bij Feyenoord? Ja."