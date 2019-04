La Gazzetta dello Sport waarschuwt Ajax op voorpagina: "Torna il re"

Cristiano Ronaldo lijkt het eerste duel met Ajax in de kwartfinales van de Champions League te halen, zo meldt La Gazzetta dello Sport vrijdag.

De aanvaller van raakte in de voorbije interlandperiode tijdens de oefeninterland van Portugal tegen Servië (1-1) geblesseerd en er werd gevreesd voor een langdurige absentie. De wedstrijd in Amsterdam lijkt echter haalbaar, zo klinkt het.

Komende woensdag speelt de eerste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA en volgens La Gazzetta dello Sport is de kans zeer groot dat Ronaldo ook op het veld aanwezig zal zijn. De roze sportkrant kopt 'torna il re', wat vrij vertaald betekent 'de koning keert terug'. Naast het optimisme van Ronaldo kijkt nu ook Juventus positief tegen de zaak aan.



De 34-jarige aanvaller heeft de afgelopen dagen op individuele basis getraind en lijkt fit te zijn om tegen Ajax in actie te komen. De medische tests duiden erop dat de wereldster voldoende hersteld is, zo luidt het bericht. Ronaldo heeft de laatste tijd een specifiek programma afgewerkt om snel te kunnen revalideren van de hamstringblessure.



Trainer Massimiliano Allegri liet onlangs aan diverse Italiaanse media nog weten te vrezen voor de absentie van Ronaldo. De afgelopen week is er echter veel progressie geboekt, waardoor een rentree aanstaande lijkt. Ajax neemt het woensdag 10 april op tegen la Vecchia Signora , waarna op 16 april in Turijn de return op het programma staat.