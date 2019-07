La Gazzetta dello Sport: Bod op De Ligt is exclusief bonussen

Na De Telegraaf claimt nu ook La Gazzetta dello Sport dat Ajax een formeel bod van 67 miljoen euro van Juventus op Matthijs de Ligt in beraad heeft.

De befaamde sportkrant uit Italië schrijft bovendien dat het bedrag exclusief bonussen is.



Bij de eerdere berichtgeving van De Telegraaf was het onduidelijk of het ging om een vaste transfersom of dat er een bonusconstructie aan was gekoppeld. La Gazzetta dello Sport stelt dat 67 miljoen euro plus bonussen aan wil betalen om De Ligt over te nemen. Mogelijk zou het bedrag door bonussen in de buurt kunnen komen van de door Ajax gewenste 75 miljoen euro.



Juventus gaat binnenkort op Azië-tour en wil De Ligt hoe dan ook meenemen op trainingskamp. Men hoopte de stopper dit weekeinde voor te kunnen stellen aan de supporters, maar dat lijkt niet haalbaar meer. De Ligt zelf is inmiddels al lang en breed persoonlijk akkoord met Juventus. De international van het gaat voor vijf seizoenen tekenen in Italië, met een jaarsalaris van twaalf miljoen euro.



Hoewel het een publiek geheim was dat De Ligt ging vertrekken, meldde hij zich op maandag 8 juli toch op de training van Ajax ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een eerste bod van vijftig miljoen euro was namelijk van tafel geveegd door directeur spelerszaken Marc Overmars. Juventus ondernam actie en is nu in afwachting van een antwoord uit Amsterdam.



Volgens de vrijdageditie van het Algemeen Dagblad heeft het er alle schijn van dat Ajax en Juventus vrijdag tot een akkoord komen over de transfer van De Ligt. Beide partijen zitten in de laatste fase van de onderhandelingen, zo claimt het dagblad.