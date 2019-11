La Gazzetta dello Sport: Ajax werkt aan recorddeal van veertig miljoen

Ajax werkt momenteel aan de komst van Reinier, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

De Braziliaanse middenvelder wordt door veel Europese topclubs begeerd en ook de Amsterdamse club zou werk maken van het zeventienjarige talent. Volgens journalist Nicolò Schira is bereid diep in de buidel te tasten voor Reinier.

Naar verluidt gaat Ajax veertig miljoen euro bieden aan in ruil voor zeventig procent van de eigendomsrechten van Reinier. Hoewel meerderde media inderdaad hebben vernomen dat de vraagprijs van Reinier rond de veertig miljoen ligt, valt te betwijfelen of Ajax daadwerkelijk zoveel geld gaat spenderen aan de jongeling, die hiermee de duurste aankoop van de club ooit zou worden.

Reinier staat nu nog tot de zomer van 2024 onder contract bij Flamengo, dat ernstig rekening houdt met een vertrek van de jeugdinternational.

Paris Saint-Germain, , , , en werden eerder al gelinkt aan Reinier en onlangs meldde Mundo Deportivo dat ook werk maakt van de komst van de middenvelder.

Bij de eerste gesprekken tussen Barcelona en Flamengo in een eerder stadium vroeg laatstgenoemde club nog twintig miljoen euro voor Reinier, maar volgens de laatste berichten moeten de Catalanen nu veel dieper in de buidel tasten. De prijs van de jongeling was namelijk verdubbeld, nadat hij vier goals en drie assists wist te produceren in elf wedstrijden op het hoogste niveau.