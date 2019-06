'LA Galaxy heeft goede papieren na miljoenenbod; geen actie van Ajax'

LA Galaxy heeft dinsdagnacht een bod uitgebracht op Cristian Pavón, zo bevestigen diverse Argentijnse media.

De buitenspeler van staat ook in de belangstelling van , maar volgens journalist Claudio Civiello heeft goede papieren. De club uit de zou al een akkoord hebben bereikt met Pavón en diens zaakwaarnemer en hoeft zodoende alleen nog overeenstemming te bereiken met Boca Juniors over de afkoopsom.



Het bod van LA Galaxy zou 8,8 miljoen euro bedragen. Voor dat bedrag krijgt de Amerikaanse club 50 procent van de transferrechten van Pavón in handen. Naar verluidt ziet Boca Juniors meer in een deal waarbij 80 procent van de transferrechten wordt verhandeld, tegen een afkoopsom van 12,3 miljoen euro. De clubs zullen de komende dagen blijven onderhandelen. Volgens Civiello hebben Ajax en geen biedingen gedaan, wat indruist tegen eerdere berichtgeving.



TyC Sports en El Liberal meldden vorige maand nog dat Watford zich met een bod had gemeld. Eerder stelde Doble Amarilla dat Ajax bereid was om zestien miljoen euro te betalen voor Pavón. De aanvaller, die al jarenlang in verband wordt gebracht met een overstap naar Amsterdam, is multifunctioneel en kan op elke positie in de aanval uit de voeten. Hij werd vorig jaar zomer nog opgenomen in de WK-selectie van Argentinië.



Een jaar later hangt de vlag er echter heel anders bij, want bondscoach Lionel Scaloni heeft de vleugelspits niet opgenomen in de selectie voor de Copa América, mede door de vele blessures van afgelopen seizoen. In de afgelopen jaargang kwam de elfvoudig international tot slechts vijftien competitieduels, waarin hij viermaal scoorde en drie assists gaf.