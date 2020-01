LA Galaxy doet zaken in Duitsland en strikt voormalig Liverpool-back

Emiliano Insúa vervolgt zijn loopbaan bij Los Angeles Galaxy.

De club uit de Major League Soccer heeft de komst van de ervaren verdediger donderdag bevestigd. De dertigjarige linksback komt over van , waar hij de eerste seizoenshelft een bijrol vervulde.

Insúa is de tweede versterking voor het nieuwe seizoen, want eerder liet de -club al weten dat Cristian Pavón voor de tweede keer gehuurd wordt van .

Lees beneden verder

Insúa werd opgeleid door Boca Juniors en verdiende begin 2007 een transfer naar . Pas in zijn vierde en laatste seizoen dwong hij een basisplaats af op Anfield, waarna hij in de zomer van 2011 voor anderhalf miljoen euro werd verkocht aan .

De vijfvoudig Argentijns international stapte daarna over naar , om in 2015 voor Stuttgart te tekenen. Waar hij de afgelopen jaren een vaste waarde was bij zijn Duitse werkgever, kwam hij dit seizoen niet verder dan zes wedstrijden in de 2. .

"Emiliano is een ervaren verdediger, die voor grote clubs heeft gespeeld", reageert algemeen directeur Dennis de Kloese op de clubwebsite van . "Wij denken dat hij ons team in verdedigend opzicht een boost zal geven. We zijn blij dat we Emiliano aan onze ploeg mogen toevoegen."