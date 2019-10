La Cubanita-eigenaar redt Roda JC alsnog met garantstelling van negen ton

La Cubanita-eigenaar Roland Hogenelst en ICT-man Stijn Koster schieten Roda JC Kerkrade alsnog te hulp, aldus lokale media zoals 1Limburg.

Een groep ondernemers, waaronder dus Hogenelst en Koster, werkten maandagavond aan een bankgarantie van negen ton. Dat bedrag is nodig om het begrotingstekort van van dit seizoen op te vullen.

Mochten de ondernemers er niet in slagen om op tijd een bankgarantie te regelen, dan staat Frits Schrouff, voormalig grootaandeelhouder van de club, garant voor het tekort. Daarmee zijn sancties voor Roda vanuit de KNVB volgens Schrouff uitgesloten en is de club voorlopig gered.

Vrijdag werd bekend dat Koster en Hogenelst afgehaakt waren in de onderhandelingen over overname van de club, maar het duo heeft zich op het laatste moment toch weer aan de onderhandelingstafel gemeld. De KNVB eiste dat Roda JC maandag een sluitende begroting kon overleggen.

Als de Limburgse voetbalclub daar niet in geslaagd zou zijn, dan hadden sancties kunnen volgen. Die kunnen variëren van puntenaftrek tot boetes en zelfs het intrekken van de licentie van de club.

Hogenelst sprak vrijdag nog zijn teleurstelling uit over het stuklopen van de onderhandelingen. Het besluit om van de overname af te zien heeft Hogenelst met 'pijn in het hart' genomen, zei hij in gesprek met De Limburger.

De belangrijkste reden om niet in te stappen was dat de financiële en organisatorische problemen in Kerkrade volgens hem op dit moment te groot zijn.