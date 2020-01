Kylian Mbappé looft talent: "Niet te veel over zijn leeftijd praten"

Rayan Cherki speelde zaterdagavond een doorslaggevende rol in het duel tussen FC Nantes en Olympique Lyon, in de Coupe de France.

In het met 3-4 gewonnen duel was de pas zestienjarige aanvaller bij alle doelpunten van zijn werkgever betrokken: twee doelpunten en twee assists.

Na nog geen tien minuten had Cherki de bal reeds tweemaal achter Alban Alfont gewerkt: eerst via een goede individuele actie in de kleine ruimte en daarna op aangeven van Bertrand Traoré. Hij gaf vervolgens ook de beslissende pass bij de 1-3 van Martin Terrier én de 1-4 van Moussa Dembélé.

De media in Frankrijk waren na zaterdagavond helemaal lyrisch over Cherki, die al enkele jaren een schitterende toekomst wordt toegedicht. "Niet te veel over zijn leeftijd praten, hè", reageerde Kylian Mbappé zaterdagavond laat via sociale media op een tweet van Actufoot , waarbij zijn prestatie van zaterdag én leeftijd werd gepubliceerd.

Cherki, die afgelopen zomer zijn eerste professionele contract tot medio 2022 ondertekende, maakte in oktober zijn debuut in de hoofdmacht van Lyon en komt sinds medio december meer in de plannen van Rudi Garcia voor, hoofdzakelijk door blessureleed bij Memphis Depay en Jeff Reine-Adelaïde.

Het talent scoorde eerder deze maand al in het bekerduel met Bourg Péronnas (0-7).