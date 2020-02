Kylian Mbappé deelt anekdote over autorit met Zinédine Zidane in Madrid

Kylian Mbappé wordt de afgelopen tijd meer dan eens nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Real Madrid.

De 21-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain trainde als tiener al eens mee bij de Koninklijke. In gesprek met de Players Tribune haalt Mbappé herinneringen op aan die stageperiode, waarin hij tevens Zinédine Zidane ontmoette.

"Vlak voor mijn veertiende verjaardag kreeg ik een ongelofelijke verrassing. Mijn vader kreeg een telefoontje van iemand bij , die me uitnodigde om naar Spanje te komen om mee te trainen tijdens de schoolvakantie."

"Ik was in shock, omdat er letterlijk tegen mijn vader werd gezegd: 'Zidane wil je zoon graag zien'. Zidane was destijds sportief directeur. Ik was natuurlijk dolenthousiast, ik wilde zó graag gaan."

"Maar dat was niet zo gemakkelijk, omdat er steeds meer scouts naar mijn wedstrijden kwamen kijken", vertelt Mbappé. De aanvaller speelde zijn eerste jaren bij AS Bondy, tot hij in 2013 bij terechtkwam.

"Ik kreeg aandacht van de media en als je dertien jaar oud bent, weet je niet hoe je daarmee moet omgaan. Er was veel druk en mijn familie wilde me beschermen. Maar ik was in die week jarig en ik wist niet dat mijn ouders alles aan het organiseren waren om me naar Real Madrid te laten gaan als cadeau."

"Geloof het of niet: we hebben niemand verteld dat ik ging. Ik heb het niet eens aan mijn beste vrienden verteld, omdat ik te zenuwachtig was. Ik wilde niet in de buurt terugkomen en hen teleurstellen."

"Ik zal het moment dat ik vanaf het vliegveld bij het trainingscomplex arriveerde nooit vergeten. Zidane ontmoette ons bij zijn auto op de parkeerplaats, hij had uiteraard een hele mooie wagen", vervolgt Mbappé zijn anekdote.

"We zeiden gedag en hij bood aan om me naar het veld te brengen voor de training. Hij wees naar de bijrijdersstoel en zei: 'Stap in'. Ik bevroor en vroeg: 'Moet ik mijn schoenen uittrekken?'"

"Geen idee waarom ik dat zei, maar het was de auto van Zidane! Hij vond het grappig en reageerde: 'Natuurlijk niet, stap in'. Hij reed me naar het trainingsveld en ik dacht: ik ben Kylian uit Bondy, dit kan niet echt zijn. Ik moet nog dromen."