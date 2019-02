Kwartfinale in zicht voor Tottenham: "Mijn spelers zijn helden"

Tottenham Hotspur zette woensdagavond een grote stap naar de kwartfinales van de Champions League.

In eigen huis wonnen de Londenaren met liefst 3-0 van Borussia Dortmund en dat zorgt voor blijdschap bij de Engelse topclub. Voor manager Mauricio Pochettino komt de ruime overwinning echter niet als een verrassing. Hij was dan ook zeer te spreken over zijn elftal. "Ze verdienen alle lof, wat ze hebben gedaan is geweldig", vertelde de trainer na afloop van het duel.

Na een 0-0 ruststand opende Heung-min Son vlak na rust de score namens the Spurs . Dat leek lang de enige treffer van de wedstrijd te worden, maar in de laatste tien minuten wist de thuisploeg via Jan Vertonghen en Fernando Llorente uit te lopen naar een comfortabele 3-0 overwinning. Pochettino reageerde ook op de terugkeer van Son, die met Zuid-Korea actief was op de Azië Cup. "Son was opnieuw fantastisch. Hij is een speler die het team op verschillende manieren helpt. Son brengt plezier en veel energie. Zijn prestaties worden iedere wedstrijd beter."



Tottenham Hotspur bereikte in een groep met Barcelona, Internazionale en PSV ternauwernood de knock-out-fase van de Champions League. "Het team werkt hard en daar ben ik erg trots op", vervolgde de Argentijnse manager op de persconferentie. "We hebben veel getalenteerde spelers en een goede groep, waar ik heel tevreden over ben. Het enige probleem is dat we met 11 moeten spelen en ik ze niet alle 22 op kan stellen." Pochettino vindt dan ook dat er rekening gehouden moet worden met zijn ploeg. "Mensen onderschatten ons, maar mijn spelers zijn helden."



Dinsdag 5 maart (21.00 uur) staat de return tussen Dortmund en Tottenham op het programma in het Signal Iduna Park. Volgens de 46-jarige oud-voetballer moet zijn ploeg in Duitsland gewoon vol aan de bak. "3-0 is een erg goed resultaat, maar we moeten de klus nog afmaken. Iedere wedstrijd in de Champions League is moeilijk, zeker tegen een sterke tegenstander als Borussia Dortmund." Vorig seizoen sneuvelde Tottenham in de knock-out-fase. Destijds bleek Juventus over twee wedstrijden te sterk.