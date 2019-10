Kwaliteit, maar geen chemie! Barcelona nog steeds niet in topvorm ondanks royale zege

De Catalanen leken de afgelopen weken sterk, maar er is nog steeds een gebrek aan scherpte te zien bij de nieuwe ploeg van Ernesto Valverde.

Winnen met 4-0, maar niet tevreden met zijn je prestatie. Het kan worden geclassificeerd als een luxeprobleem en dat is wat nu heeft.

Ze versloegen - althans op het scorebord - en sloten daarmee een week uitstekend af na hun comeback tegen midweeks in de .

Maar in een ander universum, niet ver hiervan verwijderd, zou dit Sevilla een voorsprong van 3-0 hebben gepapkt voordat Luis Suárez de impasse wist te doorbreken.

Als de spits Javier Hernández was geweest, die op de bank zat, in plaats van Luuk de Jong, hadden de Andalusiërs misschien op een 3-0 voorsprong gestaan.

Maar de Nederlander, ondanks zijn energie, inzet en grote wil, was opmerkelijk slordig in de afronding.

De Jong vergooide drie kansen om te scoren, een hattrick aan missers, twee van heel dichtbij het doel. Te zien was wat er gebeurt als je deze mogelijkheden laat liggen tegen de Catalanen.

Barcelona speelde op een opmerkelijk hoog niveau en in een periode van acht minuten slaagden ze erin om drie keer te scoren, iets wat De Jong had moeten doen.

Suárez nam de eerste, en beste, treffer voor zijn rekening met een heerlijke omhaal na een voorzet van Nélson Semedo. Het was zijn derde uitzonderlijke doepunt in vijf dagen tijd, na zijn twee doelpunten tegen Internazionale in de Champions League.

Arturo Vidal maakt het tweede doelpunt nadat hij een steekpass van Arthur binnengleed, na wederom goed werk van Semedo.

De Portugese rechtsback maakte indruk op zijn positie als linksback in de laatste twee wedstrijden, waar hij speelde vanwege de afwezigheid van de geblesseerden Jordi Alba en Junior Firpo.

Afgezien van de maker, Vidal, speelde Semedo de hoofdrol in het doelpunt, waarbij elke speler in de ploeg de bal raakte tijdens de opbouw van 25 passes.

Barcelona lijkt nog steeds niet in staat om consequent in balbezit te spelen, i46e wat analisten graag zouden zien, maar soms ligt het binnen handbereik.

Dat is een veelbelovend teken - en angstaanjagend voor hun tegenstanders. Ze zullen alleen maar verbeteren als Frenkie de Jong, Arthur en Sergio Busquets onderlinge afstemming krijgen en Lionel Messi zijn beste niveau bereikt.

Busquets zat zondag op de bank ten koste van Vidal en dat deed het team goed. De chaotische Chileense strijder speelde zijn rol en verdiende een staande ovatie van het publiek in Camp Nou toen hij werd vervangen.

Antoine Griezmann aanschouwde de gehele wedstrijd vanaf de zijlijn, maar zal waarschijnlijk ook deel uitmaken van de beste ploeg, omdat hij in voetballend opzicht veel meer biedt van Ousmane Dembélé.

De Fransman overtuigt nog steeds in de aanval als hij begint. Op bepaalde momenten lijkt hij een wereldtopper, op andere momenten een clown.

Met een heerlijke kappende beweging stuurde hij Sevilla-verdediger Diego Carlos het bos in, voordat Dembélé het derde doelpunt van Barcelona maakte en het 300e doelpunt van het team in 129 wedstrijden onder trainer Ernesto Valverde. Het was een sublieme treffer.

Het belachelijke moment volgde in de tweede helft, toen hij opnieuw had moeten scoren. Een inzet verdween echter in de tweede ring, wat enige moeite kost in een stadion dat zo steil is.

Sevilla's bekritiseerde aanvaller Luuk de Jong, eiste nogmaals een negatieve hoofdrol toen hij zijn vierde grote kans verprutste. Zijn inzet verdween tegen de paal toen Frenkie de Jong en zeldzame fout beging bij Barcelona.

Uit de kansenregen van de bezoekers blijkt dat dit Barcelona nog verre van perfect is, ondanks dit uitstekende resultaat en hun zege op Inter in de Champions League, waarin ze ook een achterstand goedmaakten.

Messi zoekt nog steeds naar zijn topvorm, maar maakte uit een prima vrije trap het vierde doelpunt van het duel. In de slotfase werd de wedstrijd ontmanteld door scheidsrechter Mateu Lahoz, die de jonge debuterende centrale verdediger Ronald Araujo onterecht wegstuurde.

Bij het protesteren van de spelers van Barcelona werd ook Dembélé weggestuurd omdat hij iets verkeerds zei tegen de leidsman.

Gerard Piqué pakte ook - opzettelijk - een kaart. Hij is daardoor geschorst voor de volgende wedstrijd tegen , omdat het zijn vijfde gele kaart in LaLiga was en de zevende in totaal.

Alle drie de spelers kunnen nu niet meer in competitieverband in actie komen voordat op 26 oktober El Clásico tegen wacht.

Tegen die tijden hopende Catalanen meer chemie te hebben toegevoegd aan hun pure individuele kwaliteit.