Kwalificatie EK 2020: Poules, speelschema's en alles wat je moet weten

Het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 is in volle gang en Goal houdt je van begin tot einde op de hoogte van alle uitslagen en poulestanden.

Inmiddels hebben alle landen minimaal een kwalificatieduel afgewerkt en in juni, september, oktober en november staan de laatste interlandblokken van de EK-kwalificatie op het programma.

Alle nummers een en twee van de poules gaan rechtstreeks door en in maart 2020 worden voor de vier resterende tickets play-offs gespeeld, waarover we onderaan dit artikel meer uitleggen. Eerst werpen we echter een blik op de poules om te kijken wie er goed voor staan en wie niet. Nederland is ingedeeld in Groep C.

Poules, speelschema's en uitslagen

NB: Landen die met een * zijn gemarkeerd, zijn vanwege hun prestaties in de zeker van een plek in de play-offs.

Groep A

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Engeland* 2 2 0 0 6 10 - 1 2 Bulgarije 2 0 2 0 2 2 - 2 3 Kosovo* 1 0 1 0 1 1 - 1 4 Montenegro 2 0 1 1 1 2 - 6 5 Tsjechië 1 0 0 1 0 0 - 5

Speelschema groep A

Datum Wedstrijd Uitslag 22 maart Bulgarije - Montenegro 1 -1 22 maart Engeland - Tsjechië 5 - 0 25 maart Kosovo - Bulgarije 1 - 1 25 maart Montenegro - Engeland 1 - 5 7 juni Tsjechië - Bulgarije - 7 juni Montenegro - Kosovo - 10 juni Bulgarije - Kosovo - 10 juni Tsjechië - Montenegro - 7 sept Kosovo - Tsjechië - 7 sept Engeland - Bulgarije - 11 okt Tsjechië - Engeland - 11 okt Montenegro - Bulgarije - 14 okt Bulgarije - Engeland - 14 okt Kosovo - Montenegro - 14 nov Tsjechië - Kosovo - 14 nov Engeland - Montenegro - 17 nov Bulgarije - Tjsechië - 17 nov Kosovo - Engeland -

Groep B

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Oekraïne* 2 1 1 0 4 2 - 1 2 Luxemburg 2 1 0 1 3 3 - 3 3 Portugal* 2 0 2 0 2 1 - 1 4 Servië* 1 0 1 0 1 1 - 1 5 Litouwen 1 0 0 1 0 1 - 2

Speelschema groep B

Datum Wedstrijd Uitslag 22 maart Luxemburg - Litouwen 1 - 0 22 maart Portugal - Oekraïne 0 - 0 25 maart Luxemburg - Oekraïne 1 - 2 25 maart Portugal - Servië 1 - 1 7 juni Litouwen - Luxemburg - 7 juni Oekraïne - Servië - 10 juni Servië - Litouwen - 10 juni Oekraïne - Luxemburg - 7 sept Litouwen - Oekraïne - 7 sept Servië - Portugal - 10 sept Litouwen - Portugal - 10 sept Luxemburg - Servië - 11 okt Portugal - Luxemburg - 11 okt Oekraïne - Litouwen - 14 okt Litouwen - Servië - 14 okt Oekraïne - Portugal - 14 nov Portugal - Litouwen - 14 nov Servië - Luxemburg - 17 nov Luxemburg - Portugal - 17 nov Servië - Oekraïne -

Groep C

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Noord-Ierland 2 2 0 0 6 4 - 1 2 Duitsland 1 1 0 0 3 3 - 2 3 Nederland* 2 1 0 1 3 6 - 3 4 Estland 1 0 0 1 0 0 - 2 5 Wit-Rusland* 2 0 0 2 0 1 - 6

Speelschema groep C

Datum Wedstrijd Uitslag 21 maart NEDERLAND - Wit-Rusland 4 - 0 21 maart Noord-Ierland - Estland 2 - 0 24 maart NEDERLAND - Duitsland 2 - 3 24 maart Noord-Ierland - Wit-Rusland 2 - 1 8 juni Estland - Noord-Ierland - 8 juni Wit-Rusland - Duitsland - 11 juni Wit-Rusland - Noord-Ierland - 11 juni Duitsland - Estland - 6 sept Estland - Wit-Rusland - 6 sept Duitsland - NEDERLAND - 9 sept Estland - NEDERLAND - 9 sept Noord-Ierland - Duitsland - 10 okt Wit-Rusland - Estland - 10 okt NEDERLAND - Noord-Ierland - 13 okt Wit-Rusland - NEDERLAND - 13 okt Estland - Duitsland - 16 nov Duitsland - Wit-Rusland - 16 nov Noord-Ierland - NEDERLAND - 19 nov Duitsland - Noord-Ierland - 19 nov NEDERLAND - Estland -

Groep D

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Zwitserland* 1 1 0 0 3 2 - 0 2 Ierland 1 1 0 0 3 1 - 0 3 Denemarken* 0 0 0 0 0 0 4 Gibraltar 1 0 0 1 0 0 - 1 5 Georgië* 1 0 0 1 0 0 - 2

Speelschema groep D

Datum Wedstrijd Uitslag 23 maart Georgië - Zwitserland 0 - 2 23 maart Gibraltar - Ierland 0 - 1 26 maart Ierland - Georgië - 26 maart Zwitserland - Denemarken - 7 juni Georgië - Gibraltar - 7 juni Denemarken - Ierland - 10 juni Denemarken - Georgië - 10 juni Ierland - Gibraltar - 5 sept Gibraltar - Denemarken - 5 sept Ierland - Zwitserland - 8 sept Georgië - Denemarken - 8 sept Zwitserland - Gibraltar - 12 okt Georgië - Ierland - 12 okt Denemarken - Zwitserland - 15 okt Gibraltar - Georgië - 15 okt Zwitserland - Ierland - 15 nov Denemarken - Gibraltar - 15 nov Zwitserland - Georgië - 18 nov Gibraltar - Zwitserland - 18 nov Ierland - Denemarken -

Groep E

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Slowakije 2 1 0 1 3 2 - 1 2 Wales 1 1 0 0 3 1 - 0 3 Hongarije 2 1 0 1 3 2 - 3 4 Kroatië 2 1 0 1 3 3 - 3 5 Azerbeidzjan 1 0 0 1 0 1 - 2

Speelschema groep E

Datum Wedstrijd Uitslag 21 maart Kroatië - Azerbeidzjan 2 - 1 21 maart Slowakije - Hongarije 2 - 0 24 maart Wales - Slowakije 1 - 0 24 maart Hongarije - Kroatië 2 - 1 8 juni Kroatië - Wales - 8 juni Azerbeidzjan - Hongarije - 11 juni Azerbeidzjan - Slowakije - 11 juni Hongarije - Wales - 6 sept Slowakije - Kroatië - 6 sept Wales - Azerbeidzjan - 9 sept Azerbeidzjan - Kroatië - 9 sept Hongarije - Slowakije - 10 okt Kroatië - Hongarije - 10 okt Slowakije - Wales - 13 okt Hongarije - Azerbeidzjan - 13 okt Wales - Kroatië - 16 nov Azerbeidzjan - Wales - 16 nov Kroatië - Slowakije - 19 nov Slowakije - Azerbeidzjan - 19 nov Wales - Hongarije -

Groep F

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Spanje 1 1 0 0 3 2 - 1 2 Zweden* 1 1 0 0 3 2 - 1 3 Malta 1 1 0 0 3 2 - 1 4 Noorwegen* 1 0 0 1 0 1 - 2 5 Roemenië 1 0 0 1 0 1 - 2 6 Faeröer Eilanden 1 0 0 1 0 1 - 2

Speelschema groep F

Datum Wedstrijd Uitslag 23 maart Malta - Faeröer Eilanden 2 - 1 23 maart Zweden - Roemenië 2 - 1 23 maart Spanje - Noorwegen 2 - 1 26 maart Malta - Spanje - 26 maart Zweden - Noorwegen - 26 maart Roemenië - Faeröer Eilanden - 7 juni Faeröer Eilanden - Spanje - 7 juni Noorwegen - Roemenië - 7 juni Zweden - Malta - 10 juni Faeröer Eilanden - Noorwegen - 10 juni Malta - Roemenië - 10 juni Spanje - Zweden - 5 sept Faeröer Eilanden - Zweden - 5 sept Norway - Malta - 5 sept Roemenië - Spanje - 8 sept Spanje - Faeröer Eilanden - 8 sept Roemenië - Malta - 8 sept Zweden - Noorwegen - 12 okt Faeröer Eilanden - Roemenië - 12 okt Malta - Zweden - 12 okt Noorwegen - Spanje - 15 okt Faeröer Eilanden - Malta - 15 okt Roemenië - Noorwegen - 15 okt Zweden - Spanje - 15 nov Noorwegen - Faeröer Eilanden - 15 nov Roemenië - Zweden - 15 nov Spanje - Malta - 18 nov Malta - Noorwegen - 18 nov Spanje - Roemenië - 18 nov Zweden - Faeröer Eilanden -

Groep G

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Polen 2 2 0 0 6 3 - 0 2 Israël 2 1 1 0 4 5 - 3 3 Macedonië* 2 1 1 0 4 4 - 2 4 Slovenië 2 0 2 0 2 2 - 2 5 Oostenrijk 2 0 0 2 0 2 - 5 6 Letland 2 0 0 2 0 1 - 5

Speelschema groep G

Datum Wedstrijd Uitslag 21 maart Oostenrijk - Polen 0 - 1 21 maart Macedonië - Letland 3 - 1 21 maart Israël - Slovenië 1 - 1 24 maart Israël - Oostenrijk 4 - 2 24 maart Polen - Letland 2 - 0 24 maart Slovenië - Macedonië 1 - 1 7 juni Oostenrijk - Slovenië - 7 juni Macedonië - Polen - 7 juni Letland - Israël - 10 juni Macedonië - Oostenrijk - 10 juni Letland - Slovenië - 10 juni Polen - Israël - 5 sept Israël - Macedonië - 6 sept Oostenrijk - Letland - 6 sept Slovenië - Polen - 9 sept Letland - Macedonië - 9 sept Polen - Oostenrijk - 9 sept Slovenië - Israël - 10 okt Oostenrijk - Israël - 10 okt Macedonië - Slovenië - 10 okt Letland - Polen - 13 okt Polen - Macedonië - 13 okt Slovenië - Oostenrijk - 15 okt Israël - Letland - 16 nov Slovenië - Letland - 16 nov Oostenrijk - Macedonië - 16 nov Israël - Polen - 19 nov Macedonië - Israël - 19 nov Letland - Oostenrijk - 19 nov Polen - Slovenië -

Groep H

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Frankrijk 2 2 0 0 6 8 - 1 2 Turkije 2 2 0 0 6 6 - 0 3 Albanië 2 1 0 1 3 3 - 2 4 IJsland 2 1 0 1 3 2 - 4 5 Andorra 2 0 0 2 0 0 - 5 6 Moldavië 2 0 0 2 0 1 - 8

Speelschema groep H

Datum Wedstrijd Uitslag 22 maart Albanië - Turkije 0 - 2 22 maart Andorra - IJsland 0 - 2 22 maart Moldavië - Frankrijk 4 - 1 25 maart Turkije - Moldavië 4 - 0 25 maart Andorra - Albanië 0 - 3 25 maart Frankrijk - IJsland 4 - 0 8 juni IJsland - Albanië - 8 juni Moldavië - Andorra - 8 juni Turkije - Frankrijk - 11 juni Albanië - Moldavië - 11 juni Andorra - Frankrijk - 11 juni IJsland - Turkije - 7 sept IJsland - Moldavië - 7 sept Frankrijk - Albanië - 7 sept Turkije - Andorra - 10 sept Albanië - IJsland - 10 sept Frankrijk - Andorra - 10 sept Moldavië - Turkije - 11 okt Andorra - Moldavië - 11 okt IJsland - Frankrijk - 11 okt Turkije - Albanië - 14 okt Frankrijk - Turkije - 14 okt IJsland - Andorra - 14 okt Moldavië - Albanië - 14 nov Turkije - IJsland - 14 nov Albanië - Andorra - 14 nov Frankrijk - Moldavië - 17 nov Albanië - Frankrijk - 17 nov Andorra - Turkije - 17 nov Moldavië - IJsland -

Groep I

Pos Team GS W G V PTN DS 1 België 2 2 0 0 6 5 - 1 2 Rusland 2 1 0 1 3 5 - 3 3 Kazachstan 2 1 0 1 3 3 - 4 4 Cyprus 2 1 0 1 3 5 - 2 5 Schotland* 2 1 0 1 3 2 - 3 6 San Marino 2 0 0 2 0 0 - 7

Speelschema groep I

Datum Wedstrijd Uitslag 21 maart Kazachstan - Schotland 3 - 0 21 maart België - Rusland 3 - 1 21 maart Cyprus - San Marino 5 - 0 24 maart Kazachstan - Rusland 0 - 4 24 maart San Marino - Schotland 0 - 2 24 maart Cyprus - België 0 - 2 8 juni Rusland - San Marino - 8 juni België - Kazachstan - 8 juni Schotland - Cyprus - 11 juni Kazachstan - San Marino - 11 juni België - Schotland - 11 juni Rusland - Cyprus - 6 sept Cyprus - Kazachstan - 6 sept San Marino - België - 6 sept Schotland - Rusland - 9 sept Rusland - Kazachstan - 9 sept San Marino - Cyprus - 9 sept Schotland - België - 10 okt Kazachstan - Cyprus - 10 okt België - San Marino - 10 okt Rusland - Schotland - 13 okt Kazachstan - België - 13 okt Cyprus - Rusland - 13 okt Schotland - San Marino - 16 nov Cyprus - Schotland - 16 nov Rusland - België - 16 nov San Marino - Kazachstan - 19 nov België - Cyprus - 19 nov San Marino - Rusland - 19 nov Schotland - Kazachstan -



Groep J

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Griekenland 1 1 0 0 3 2 - 0 2 Italië 1 1 0 0 3 2 - 0 3 Bosnië & Herzegovina* 1 1 0 0 3 2 - 1 4 Armenië 1 0 0 1 0 1 - 2 5 Finland* 1 0 0 1 0 0 - 2 6 Liechtenstein 1 0 0 1 0 0 - 2

Speelschema groep J

Datum Wedstrijd Uitslag 23 maart Bosnië & Herzegovina - Armenië 2 - 1 23 maart Italië - Finland 2 - 0 23 maart Liechtenstein - Griekenland 0 - 2 26 maart Armenië - Finland - 26 maart Bosnië & Herzegovina - Griekenland - 26 maart Italië - Liechtenstein - 8 juni Armenië - Liechtenstein - 8 juni Finland - Bosnië & Herzegovina - 8 juni Griekenland - Italië - 11 juni Griekenland - Armenië - 11 juni Italië - Bosnië & Herzegovina - 11 juni Liechtenstein - Finland - 5 sept Armenië - Italië - 5 sept Bosnië & Herzegovina - Liechtenstein - 5 sept Finland - Griekenland - 8 sept Armenië - Bosnië & Herzegovina - 8 sept Finland - Italië - 8 sept Griekenland - Liechtenstein - 12 okt Bosnië & Herzegovina - Finland - 12 okt Italië - Griekenland - 12 okt Liechtenstein - Armenië - 15 okt Finland - Armenië - 15 okt Griekenland - Bosnië & Herzegovina - 15 okt Liechtenstein - Italië - 15 nov Armenië - Griekenland - 15 nov Finland - Liechtenstein - 15 nov Bosnië & Herzegovina - Italië - 18 nov Griekenland - Finland - 18 nov Italië - Armenië - 18 nov Liechtenstein - Bosnië & Herzegovina -

Waar zijn de wedstrijden te zien op tv?

In Nederland worden alle wedstrijden van het , inclusief die in de EK-kwalificatiereeks, live uitgezonden door de NOS. Afgelopen zomer werd duidelijk dat in elk geval tot en met het WK van 2022 alle wedstrijden van Oranje door de publieke omroep worden uitgezonden.



De NOS had de uitzendrechten voor de eindtoernooien van 2020 en 2022 al in handen en afgelopen zomer werd bekend dat ook alle Nations League-duels en kwalificatiewedstrijden erbij zijn gekomen.

Hoeveel teams gaan naar het EK?

Op het EK van 2020 gaat 24 landen strijden om de titel van beste ploeg van Europa. Zoals je hierboven kunt zien, zijn er tien kwalificatiegroepen: vijf groepen van vijf landen (A t/m E) en vijf groepen van zes (F t/m J). De beste twee landen van elke poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.



De overige vier plaatsen kunnen in de play-offs worden verdiend. Zestien landen hebben zich dankzij hun prestaties in de Nations League al verzekerd van een eventuele plek in de play-offs. Die zestien teams zijn de winnaars van alle poules in de Nations League, waaronder ook het Nederlands elftal. Als een groepswinnaar zich via de EK-kwalificatiereeks echter rechtstreeks voor de eindronde plaatst, gaat het ticket voor de play-offs naar het land dat daarna het beste presteerde in dezelfde sectie van de Nations League.

Lees beneden verder

Wanneer en waar wordt het EK gehouden?

De zestiende editie van het EK begint op 12 juni 2020 en de finale is precies een maand later op 12 juli 2020. Het toernooi wordt gespeeld in twaalf verschillende steden in Europa, omdat de UEFA zo wil vieren dat precies zestig jaar geleden in Frankrijk het eerste EK werd gespeeld. Beide halve finales en de grote finale worden gespeeld in het Wembley Stadium in Londen.

Euro 2020 speelsteden