Kwakman tipt Ajacied en PSV'er voor ADO na vertrek El Khayati

ADO Den Haag doet er volgens Kees Kwakman goed aan om aan te kloppen bij Ajax of PSV, in de zoektocht naar een vervanger voor Nasser El Khayati.

El Khayati rondde donderdag zijn transfer naar Qatar SC af. Kwakman is ervan overtuigd dat Bart Ramselaar en Zakaria Labyad goede spelers zijn voor de club uit Den Haag. De oud-prof denkt bovendien dat een speler uit de een versterking zou zijn voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk.

El Khayati heeft voor twee jaar getekend bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. In zijn contract is een optie voor een derde jaar opgenomen. "Als een huur mogelijk is, kom je misschien bij Ramselaar of Labyad uit", zegt Kwakman over de opvolging van El Khayati bij Voetbalpraat van FOX Sports. "Als we het financiële verhaal even vergeten: twee spelers die niet spelen en misschien weer lekker willen voetballen."

Kwakman tipt manager voetbalzaken Jeffrey van As een speler van . "Branco van den Boomen! Dat is een type-El Khayati: goede steekpass, kan een goal maken, geweldige trap..."

"Jeffrey van As kijkt altijd, dus die zal het wel genoteerd hebben", aldus de oud-speler van onder meer en met een knipoog. De transfermarkt is nog open tot 2 september.

Nasser El Khayati trainde al weken niet meer mee bij . Bij zijn nieuwe club in Qatar, waar ook Samuel Eto'o actief is, heeft hij een contract gekregen voor twee jaar.