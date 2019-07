Kwakman kritisch: "Zijn betrouwbaarheid blijft toch wel zijn probleem"

Kees Kwakman vraagt zich af wat de top is van Wilfried Kanon, de verdediger van ADO Den Haag die met Ivoorkust op de Afrika Cup speelde.

Ivoorkust kon zich donderdagavond niet plaatsen voor de halve finale van de Afrika Cup. In de kwartfinale tegen Algerije moest de ploeg van bondscoach Ibrahim Kamara pas na strafschoppen het hoofd buigen en Kanon speelde niet zijn beste wedstrijd.



"Dit is gewoon zijn probleem", begint Kwakman bij FOX Sports als hij beelden bekijkt waarop Kanon de bal simpel inlevert bij een vrije trap. "Hij heeft af en toe acties, dan gooit hij tackles eruit. Of hij haalt nog iemand in met een geweldige verdedigende actie. Maar dan neemt hij opeens een vrije trap waardoor Algerije een levensgrote kans krijgt", uit Kwakman zijn verbazing.



De oud-voetballer wijst ook op een slaapmoment vlak na de onderbreking. "Dit is zeventien seconden na rust. Dan schat hij een bal weer helemaal verkeerd in. En dan loopt hij ook nog eens een hamstringblessure op én er komt een strafschop uit. Dit blijft toch wel zijn probleem, ook wel bij ADO. De betrouwbaarheid die je soms mist."



"Dan is het ook moeilijk zeggen wat zijn niveau is. Maar hij heeft in principe de kwaliteiten voor een centrale verdediger: snel, sterk, hard. had volgens mij al een keer interesse in hem. Ik kan me best voorstellen dat zo'n club denkt: nou, zo'n harde, snelle, grote verdediger, die kunnen we gebruiken", besluit de oud-verdediger zijn relaas.