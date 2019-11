Kuyt wijst voorbeeld voor Feyenoord en Oranje aan: ''Daar ligt echt de basis"

Liverpool won zondag de topper in de Premier League met 3-1 van Manchester City.

Dirk Kuyt kijkt met veel plezier naar zijn oude werkgever, die met een voorsprong van acht punten op naaste achtervolgers en de ranglijst aanvoert in Engeland.

Kuyt schrijft in zijn column in De Telegraaf dat als voorbeeld moet gelden voor zowel Oranje als . "Op de dinsdag voorafgaand aan deze kraker bracht ik zelf een bezoek aan een wedstrijd van Liverpool in de ."

"Geen paniek, dat deed ik pas nadat ik de twee trainingen met Feyenoord Onder-19 had afgewerkt die dag", verwijst Kuyt met een knipoog naar de suggestie dat hij trainingen van Feyenoord Onder-19 zou overslaan voor uitstapjes naar het buitenland.

Hij zag dat op dat moment alles al in teken stond van de topper tegen en dat Liverpool gelooft in zijn eigen succes. Kuyt stelt dat de grootste kwaliteit van Liverpool is dat iedereen voor elkaar wil werken.

"Nu het weer bij elkaar is, waar mannen als Van Dijk en Wijnaldum sleutelfiguren zijn, hoop ik dat ze kunnen overbrengen wat er nu bij Liverpool aan de gang is. Ik heb eerder gezegd dat Nederland dan een onverslaanbare machine wordt."

"Het Nederlands elftal heeft net als Liverpool veel kwaliteit op dit moment en het is al duidelijk dat de groep steeds hechter wordt", stelt de oud-aanvaller, die constateert dat Koeman meer kijkt naar de groep in plaats van het individu.

"Net als Klopp begrijpt Koeman dat het om het managen van alles gaat. Ik heb veel respect voor hem als bondscoach, want dat managen doet hij geweldig", schrijft Kuyt. "Dick Advocaat zei het pas ook al. Aan zulke ploegen, of het nu Liverpool of het Nederlands elftal is, kunnen we bij Feyenoord een voorbeeld nemen."

"Als je weer moeten bouwen aan een toekomst, moet je beseffen dat je het samen moet doen. Daar ligt echt de basis."