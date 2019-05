Kuyt weigerde Tottenham: "Het was op de slotdag van de transfermarkt"

Dirk Kuyt speelde tussen 2006 en 2012 in het shirt van Liverpool en is nog steeds mateloos populair bij de aanhang van the Reds.

In een interview met FourFourTwo kijkt de jeugdtrainer van terug op de intensieve jaren in de Premier League. Kuyt had destijds ook voor kunnen kiezen, maar tot een deal met de Londense club kwam het nooit.



"Een jaar voordat ik naar ging was er serieuze interesse van Tottenham. Manager Martin Jol en voorzitter Daniel Levy toonden belangstelling. Het was echter op de slotdag van de transfermarkt en ik wilde op dat moment ook niet vertrekken bij Feyenoord", verklapt de oud-aanvaller in gesprek met het Engelse tijdschrift.



Niet Tottenham, maar Liverpool hengelde Kuyt uiteindelijk binnen. Daar kreeg hij te maken met Peter Crouch, die onbewust voor een hilarische anekote zorgde voorafgaand aan de -finale van 2007. Vanwege een lichte blessure liet de Nederlander een kartsessie aan zich voorbijgaan, maar zijn veiligheid kwam desondanks in gevaar. "Opeens zie ik Crouch in volle vaart op me afkomen. Hij kon niet meer remmen! Ik kon geen kant meer op en sprong uiteindelijk over Peter heen, die tegen de zijkant tot stilstand kwam."



"Ik had bijna mijn enkel verbrijzeld en kon de finale dan zeker op mijn buik schrijven. Als door een wonder zag ik Peter net op tijd en sprong ik als in een reflex over hem heen. Crouchy zag lijkbleek en was zichtbaar aangeslagen. Gelukkig kwam het allemaal goed uiteindelijk." Kuyt kon zonder problemen aan de eindstrijd beginnen en scoorde zelfs. Zijn doelpunt mocht echter niet baten, want Liverpool verloor met 2-1 van .



De achttienvoudig kampioen van Engeland was twee jaar daarvoor een stuk gelukkiger. Tegen dezelfde tegenstander werd in 2005 de Champions League veroverd. Dit alles na een 0-3 achterstand halverwege. Een rake kopbal van Steven Gerrard luidde de comeback in. Na een 3-3 eindstand en strafschoppen ging de beker alsnog meer terug naar Engeland. Kuyt heeft zijn voormalig ploeggenoot, tegenwoordig manager van Rangers FC, nog steeds hoog zitten. "Liverpool betekende alles voor hem. Steven is de beste speler waar ik ooit mee heb gespeeld. Op zijn eigen manier was het een geboren leider."