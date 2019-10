Kuyt voorspelt: "Dan wordt dit Oranje een onverslaanbare machine"

Na de overwinningen op Noord-Ierland (3-1) en Wit-Rusland (1-2) heeft Oranje een EK-ticket voor het grijpen.

Dirk Kuyt is in zijn column in De Telegraaf lovend over de kwaliteiten in het huidige . De oud-international denkt dat de toekomst uiterst rooskleurig is als Oranje erin slaagt om een nog sterker team te vormen.

Kuyt speelde afgelopen weekeinde in Glasgow en Hamburg wedstrijden met oud-collega's, voor het goede doel en het afscheid van Rafael van der Vaart. De huidige trainer van Onder-19 trof in Glasgow Jermaine Pennant en hij haalt zijn concurrent aan om zijn mening te illustreren. Kuyt stelt dat Pennant en hij elkaar 'tot het uiterste dreven' bij en dat die 'bewijsdrang' tegelijkertijd voor een band zorgde. "Datzelfde gevoel had ik zondagmiddag met nagenoeg alle spelers uit een prachtige lichting van Oranje.

Hoewel je elkaar nauwelijks meer ziet, omdat de een trainer is geworden en de ander iets bij de tv doet, ontdekten we toch hoe hecht de vriendschap nu is. Dat kan alleen als je bij het Nederlands elftal op belangrijke momenten echt een team bent geweest", schrijft Kuyt, die stelt dat de spelers in zijn tijd bij Oranje bereid waren voor elkaar door het vuur te gaan. "Concurrenten of niet. Bij Oranje ging het jarenlang over de Grote Vier, maar er speelden er meestal maar drie. Toch hadden ze elkaar allemaal nodig en je ziet dat er nu nog altijd wederzijds respect is."

Kuyt merkt op dat Louis van Gaal zondag voorafgaand aan de afscheidswedstrijd van Van der Vaart het belang van het team wenste te benadrukken. "Het resultaat hebben we in 2010 en in 2014 op beide WK's kunnen zien. Daar zit meteen ook de sleutel naar succes voor het huidige Nederlands elftal. Er staat al een geweldig elftal met heel veel individuele kwaliteiten. De toekomst ziet er fantastisch uit. Als de jongens erin slagen om als team nog sterker te worden, wordt dit Oranje een onverslaanbare machine. Aan dat onderdeel moeten ze dus echt tijd en energie besteden."

"Ik was daarom blij dat ze na de twee overwinningen allemaal zelf beseften dat het niveau nog een stuk omhoog moet en dat ze kritisch op elkaar durven te zijn. Je kunt alleen iets met de individuele kwaliteiten van een aantal spelers wat doen, als iedereen bereid is door muren heen te gaan voor de ander", besluit Kuyt. Oranje sluit de EK-kwalificatiecyclus in november af met wedstrijden tegen Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis). Nederland en Duitsland hebben na zes wedstrijden vijftien punten, Noord-Ierland volgt met twaalf punten uit evenveel duels.