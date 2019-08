Kuyt lovend: "Ik gebruik hem nog vaak als voorbeeld bij Feyenoord"

Dirk Kuyt is vol lof over Wesley Sneijder, zijn voormalige teamgenoot bij het Nederlands elftal.

Sneijder maakte vorige week bekend te stoppen met voetbal en de middenvelder zette daarmee een punt achter een loopbaan die hem onder meer langs , , en voerde. Kuyt speelde jarenlang samen met Sneijder bij het en genoot in die tijd van de voetballende kwaliteiten van zijn landgenoot. De inmiddels eveneens gestopte aanvaller vindt echter ook Sneijder op mentaal gebied sterk in zijn schoenen stond.

"Wegdraaien zoals hij deed, heb ik maar weinig spelers zien doen. Daarom was het voor ons een genot om met hem te spelen. Maar ik heb nog meer respect voor hem gekregen vanwege bepaalde fases in zijn loopbaan, waarin hij zich moest terugknokken. Want hij heeft een paar keer heel diep moeten gaan", schrijft Kuyt in zijn column in De Telegraaf . De huidige jeugdtrainer van verwijst daarbij onder meer naar de 'droomtransfer' van Sneijder naar Real Madrid, waar hij uiteindelijk weggestuurd werd.

"Ik vond het knap hoe hij zich daarna terug vocht bij Inter en uiteindelijk de won. De ultieme bekroning had moeten komen tijdens het WK van 2010, waar hij uitblonk maar niet tot de beste speler van het toernooi werd gekozen", gaat Kuyt verder. Vier jaar later knokte Sneijder zich vervolgens tegen alle twijfels in als speler van Galatasaray terug tot een belangrijke schakel bij het Nederlands elftal en vervulde hij een compleet andere rol dan op het zo succesvol verlopen WK van 2010.

"In Brazilië maakte hij zich volledig ondergeschikt aan het elftal. Vanuit een uitzichtloze situatie - Louis van Gaal twijfelde zelfs of hij hem wel mee moest nemen - was hij toch weer goud waard voor de ploeg", legt Kuyt uit.

Sneijder is wat zijn voormalige ploeggenoot betreft dan ook een voorbeeld van doorzettingsvermogen en mentaliteit: "In dat opzicht heb ik ook wel wat van hem geleerd. Ik gebruik hem nog vaak als voorbeeld bij jonge jongens van Feyenoord. Ook de kleinsten kunnen de grootsten zijn."