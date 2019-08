"Kuyt is jeugdtrainer, niet meer en niet minder, maar hij bepaalt wel het beleid"

Feyenoord is het nieuwe Eredivisie-seizoen niet goed van start gegaan.

Na de derde speelronde wacht de ploeg van trainer Jaap Stam nog altijd op de eerste overwinning, daar de eerste drie wedstrijden gelijk werden gespeeld.

Zondag kwam voor eigen publiek niet verder dan 1-1 tegen . Willem van Hanegem baalt van de gang van zaken in De Kuip.

"Het zou mij niets verbazen als de beleidsbepalers in De Kuip vandaag concluderen dat Feyenoord deze competitie nog niet eenmaal heeft heeft verloren", begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad.

"In Rotterdam blonken ze de laatste jaren immers niet uit in een kritische benadering van de stand van zaken en ik vraag me af of er met de nieuwe mensen aan het roer echt iets is veranderd."

"Technisch directeur Sjaak Troost vertelde deze week nog maar eens dat hij dik tevreden is met de selectie, zeker als de geblesseerde spelers er straks weer bij zijn."

Troost gaf vorige week aan dat hij heeft aangeklopt bij Dirk Kuyt en Robin van Persie, die hem helpen waar nodig bij zijn taken als technisch directeur. "Nou, gelukkig maar, denk ik dan, als dat de redding is."

"Kuyt is trainer van het hoogste jeugdelftal, niet meer en niet minder. Ondertussen bepaalt hij wel al het beleid in Rotterdam. Dat krijgt altijd gevolgen. Jaap Stam zal als nieuwe trainer vooral zijn eigen koers willen varen", vervolgt de oud-international.

"Gisteren stond er bijvoorbeeld maar één zelf opgeleide speler in de beginopstelling", aldus Van Hanegem, doelend op Rick Karsdorp. Orkun Kökcü verloor zijn basisplaats, terwijl ook Wouter Burger op de bank zat.

"Terwijl de club, na eerder veel geld te hebben uitgegeven, weer wil inzetten op de eigen jeugd. Eens kijken hoelang dat goed gaat in De Kuip."