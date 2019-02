Kuyt: "Het is niet zo dat het absoluut over anderhalf jaar zover moet zijn"

Dirk Kuyt zette bijna twee jaar geleden een punt achter zijn actieve loopbaan en staat sinds dit seizoen aan het roer bij de Onder-19 van Feyenoord.

De Katwijker wordt nu ook genoemd als mogelijke opvolger van Giovanni van Bronckhorst, die na dit seizoen uit De Kuip vertrekt. In gesprek met de Volkskrant stelt Kuyt dat er voor hem in ieder geval geen duidelijk plan is uitgestippeld in Rotterdam-Zuid.

"Zo’n vastomlijnd scenario ligt er absoluut niet. Je weet toch nooit hoe het loopt in voetbal", zegt Kuyt over de suggestie dat er eerst een ervaren oefenmeester in De Kuip het roer overneemt, om dat later over te geven aan hem. “"k vind het trainersvak hartstikke leuk. Hoofdtrainer zijn nog leuker. Bezig zijn met die jongens, hoe je ze beter kunt maken, hoe je ze moet benaderen, nadenken over tactiek, trainingen leiden; geweldig. Maar ik zit nog in een leertraject."



Kuyt zegt dat hij drie jaar heeft uitgetrokken om zich te ontwikkelen. De oud-aanvaller gelooft dat Varkenoord binnenkort weer de levensader kan zijn van Feyenoord. "We hebben hier geweldige talenten rondlopen. Daarmee en door creatief te zijn kun je dat gat dichten", stelt hij. Kuyt liep recent stage bij Martin van Geel en heeft nog steeds een goede band met de technisch directeur van Feyenoord. "Op zo’n dag als vandaag ben ik twaalf uur bezig. Dan ga ik niet ook nog met Martin bellen. Dat hoeft ook niet. Hij moet de nieuwe trainer aanstellen, niet ik."



"Het is niet zo dat het absoluut over anderhalf jaar zover moet zijn. Misschien duurt dat nog twee of drie jaar, ik heb geen haast, hoor. Ik wil wel over een jaar dat diploma hebben. Zodat ik er sta als Feyenoord me nodig heeft", benadrukt Kuyt. Volgens Voetbal Internationalen het Algemeen Dagbladis het een kwestie van tijd voordat Dick Advocaat wordt aangesteld als opvolger van de vertrekkende Giovanni van Bronckhorst.