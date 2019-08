Kuyt en Van Persie bieden Feyenoord helpende hand

Sjaak Troost werd deze zomer onverwachts naar voren geschoven als nieuwe technisch directeur van Feyenoord.

De 59-jarige oud-voetballer is in De Kuip de opvolger van Martin van Geel en heeft het in zijn eerste weken zeker niet eenvoudig gehad. Troost kan bij zijn werkzaamheden echter rekenen op de hulp van twee -iconen: Dirk Kuyt en Robin Van Persie.

Kuyt was bijvoorbeeld betrokken bij de tijdelijke komst van George Johnston naar Feyenoord. De oud-aanvaller belde zijn voormalige werkgever naar verluidt voor een aanbeveling, waarna een overeenkomst tussen de Engelse grootmacht en Feyenoord tot stand kwam.

"Ik ken Dirk al heel lang. Wij delen dezelfde. Dirk heeft kennis van de jeugd. Als we het hebben over doorontwikkeling is hij daarin een belangrijke schakel", onthult Troost op de website van Feyenoord.

De technisch directeur geeft zonder blikken of blozen toe dat hij Kuyt zelf benaderd heeft. "Ik heb Dirk ook gevraagd om me in deze turbulente periode te helpen. Dat hij dan belt met Liverpool maakt het leven een stuk makkelijker. Alle deuren gaan dan open", vervolgt Troost, die ook hulp aangeboden heeft gekregen van Van Persie.

"Afgelopen week heb ik een bak koffie gedronken met Robin van Persie. Hij zei ook: "Sjaak, als ik je kan helpen met Man United of : ik doe het graag.' Ik zou dom zijn als ik daar geen gebruik van maak", stelt Troost.

De beleidsbepaler geeft tot slot aan dat hij enthousiast is over het werk dat nieuwbakken trainer Jaap Stam vooralsnog verricht bij Feyenoord. Stam is in Rotterdam de opvolger van Giovanni van Bronckhorst.

"Jaap heeft een speelstijl die anders is dan die van de afgelopen jaren. Ik ben er enthousiast over. De jeugd en de nieuwe speelstijl ontwikkelen zijn twee belangrijke dingen waar we nu mee bezig zijn", stelt de technisch directeur.

"Het gaat met vallen en opstaan, maar de golfbeweging wordt steeds minder. Ik praat regelmatig met Jaap over het proces. De visie daarover delen we. Hij krijgt de tijd", aldus Troost.