Kuwas: "Dit kwam voorbij en het is sportief minder, maar financieel goed"

Heracles Almelo maakte maandag wereldkundig dat Brandley Kuwas aan het einde van het seizoen de overstap maakt naar Al-Nasr Dubai.

De 26-jarige aanvaller geeft in gesprek met TC Tubantia toe dat de transfer naar de huidige nummer negen van de VAE Liga vooral is ingegeven door financiële motieven. Kuwas stelt dat hij zichzelf ‘binnen’ kan spelen in de Verenigde Arabische Emiraten.

"Ik heb zeven jaar in Nederland gespeeld, ik wilde hier graag de stap maken, maar het is er niet van gekomen. Ik word ouder, 27 jaar in de zomer, dan ga je nadenken. Hoeveel jaar heb ik nog? Wat ga ik doen? Dit kwam voorbij en het is sportief minder, maar financieel goed", vertelt Kuwas. Heracles nam de 26-jarige aanvaller in de zomer van 2016 over van . Zijn contract liep nog tot medio 2020 en Al-Nasr telt nu 2,5 miljoen euro neer om die verbintenis af te kopen.



"Stel je voor dat je een contract van 50 euro voor je hebt liggen en één van 5000 euro. De eerste is sportief best mooi, maar je weet dat die van 5000 euro je voor de rest van je leven kan helpen. Wat kies je dan? Ik heb voor het laatste gekozen. Ik kan mezelf wel binnen spelen daar", zo klinkt het realistisch. Kuwas geeft zichzelf nog vijf jaar als profvoetballer en maakt de overstap naar eigen zeggen ook voor zijn moeder.



"In mijn cultuur is je moeder alles en daar doe je dus ook alles voor. Iedereen kan van alles tegen me zeggen, maar voor mij is haar geluk het belangrijkste. Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze, maar ergens maakt het ook wel gelukkig. Ik kan mijn moeder nu een rustiger leven zonder stress geven", besluit Kuwas. De viervoudig international van Curaçao speelde totaal 103 wedstrijden voor Heracles, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 41 assists.