Kus van soapactrice voor speler die Peru langs Chili schiet

Peru is de underdog tegen regerend kampioen Chili, maar er wacht hen een mooie beloning als ze de finale van de Copa América weten te bereiken.

Soapactrice Stephanie Cayo heeft namelijk aangeboden om de speler die het land langs Chili helpt te kussen. Het zou voor het eerst sinds 1975 zijn dat Peru tot de eindstrijd van het toernooi reikt, maar de 31-jarige actrice heeft er veel voor over om Los Incas in de finale te zien strijden tegen Brazilië.

Cayo, momenteel actief in Netflixserie Club de Cuervos, gebruikte haar Twitteraccount om haar belofte te doen aan haar 800.000 volgers. "Wie willen we zoenen van de nationale selectie van Peru?", vroeg ze in een eerste post aan haar volgers en daarna volgde al snel een tweede bericht waarmee ze haar intenties verder duidde.

"Ik denk er serieus over om (natuurlijk alleen met toestemming) te zoenen met degene die er woensdag voor zorgt dat Chili wordt verslagen", postte Cayo. De actrice, die ook zangeres, songwriter en model is, kreeg in korte tijd al meer dan 8.000 likes en 7.000 reacties op haar twee berichtjes.

A quién de la selección Perú le queremos dar un beso? — Stephanie Cayo (@Stephanie_Cayo) June 30, 2019

Estoy pensando seriamente en regalarle un beso ( con permiso respectivo) al responsable de ganarle a Chile este Miércoles. 🥰🤪#CopaAmerica2019 — Stephanie Cayo (@Stephanie_Cayo) June 30, 2019

Peru kwalificeerde zich met moeite voor de knock-outfase van het toernooi, maar daarin blijkt het taai te zijn. De ploeg heeft de 5-0 nederlaag tegen Brazilië van zich afgespoeld en veroverde een plek in de halve finale door na strafschoppen te winnen van Uruguay.

In de reguliere speeltijd en in de verlenging wisten beide ploegen niet te scoren en daarna waren het Los Incas die het beste met de zenuwen om wisten te gaan. Indien Peru woensdagnacht van Chili wint, staat het zondag in de finale in het legendarische Maracana Stadion.

Peru heeft het toernooi in het verleden twee keer eerder gewonnen: in 1939 en in 1975. Chili won de laatste twee evenementen en Brazilië staat op acht eindzeges, maar de laatste keer dateert alweer uit 2007. De Goddelijke Kanaries wonnen tot nu toe ieder toernooi waarin het zelf de gastheer was, maar wie weet wat de belofte van een kus van Cayo teweeg kan brengen...