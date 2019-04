Kuipers krijgt primeur van de UEFA met kraker in de Champions League

Björn Kuipers heeft van de UEFA een wedstrijd in de Champions League toegewezen gekregen.

De 46-jarige scheidsrechter fluit dinsdagavond het duel tussen en in de kwartfinale van het miljardenbal. Kuipers zal worden bijgestaan door Danny Makkelie, die door de Europese voetbalbond is aangesteld als de VAR.

Kuipers krijgt zodoende een primeur van de UEFA, want het duel tussen de twee Engelse topclubs is de eerste -wedstrijd in het nieuwe stadion van de Londenaren. De return in Manchester vindt plaats op woensdag 17 april. Drie dagen later treffen de twee topclubs elkaar ook in de Premier League.



De arbiter had in de vorige speelronde van de Champions League de leiding over het duel tussen en . De Nederlander maakt toen een goede indruk tijdens de 3-0 overwinning van de Italiaanse topclub. Kuipers had in de groepsfase al de leiding over de wedstrijden - (3-0), - Paris Saint-Germain (1-1) en Shakhtar Donetsk - (1-1).