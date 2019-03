Kuipers begrijpt irritatie bij Real - Ajax: "Maar dat was nog vervelender geweest"

Björn Kuipers vond het niet storend Real Madrid - Ajax vorige week op een gegeven moment minutenlang stillag door de aanwezigheid van de VAR.

"Ik vind de factor tijd bij zulke cruciale momenten niet zo belangrijk. Wat essentieel is, is dat de juiste beslissing wordt genomen", stelt de scheidsrechter.



Het was onduidelijk of Noussair Mazraoui voorafgaand aan de 0-3 van Dusan Tadic de bal binnen de lijnen had gehouden, waardoor Felix Brych een tijdje moest wachten op uitsluitsel van de VAR. "Waarom mag dit zo lang duren? Omdat de 0-3 wel of niet cruciaal is voor de hele dubbele ontmoeting - Real", vervolgt Kuipers in gesprek met De Telegraaf.



"Dat het lang duurt, is vervelend voor de mensen in het stadion. Maar het was nog veel vervelender geweest als de verkeerde beslissing was genomen", aldus de arbiter, die groot voorstander is van de VAR. "Ook al zitten we in Nederland en een aantal andere landen in een leerproces en verloopt het nog niet altijd vlekkeloos." Kuipers geeft aan dat de invoering van de VAR tijd, energie en concentratie vergt.



De leidsman is wel van mening dat de VAR minder snel moet ingrijpen in de . "We moeten dat alleen doen als de hele wereld vindt dat dit moet, als er geen enkele twijfel is. Bij de 70-, 80- of zelfs 90-procent-gevalletjes: doorvoetballen! Het zou het draagvlak voor de VAR in Nederland vele malen vergroten", aldus Kuipers, die benadrukt dat alleen 'de eerlijkheid' van het spel telt.