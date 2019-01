'Kuba weigert salaris en betaalt zelf 300.000 euro om club te redden'

Jakub Blaszczykowski is het gesprek van de dag in Polen.

De voormalig buitenspeler van onder meer Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg gaat zich volgens lokale media aansluiten bij Wisla Krakow, dat in financieel zwaar weer verkeert. Naar verluidt gaat Blaszczykowski veel geld doneren aan de club en weigert hij salaris te innen om de club te behoeden van de ondergang.

Kuba speelde van 2005 tot 2007 ook al voor Wisla, waarna hij de overstap maakte naar Borussia Dortmund. De 105-voudig international kwam ook nog uit voor Gornik Zabrze, Stradom Czestochowa en Fiorentina. Het eerste competitieduel van Wisla wordt op 11 februari afgewerkt en als de club de zaakjes tot die tijd niet op orde heeft, mag men niet deelnemen aan het nieuwe seizoen in de Ekstraklasa.



Naar verluidt gaat de 33-jarige Blaszczykowski zich hoe dan ook aansluiten bij zijn oude club. De veteraan uit Polen liet onlangs zijn contract ontbinden bij Wolfsburg. De Duitse club meldde al dat de middenvelder annex aanvaller in Polen is om te tekenen bij een andere club, waarschijnlijk dus Wisla. Momenteel traint de routinier al mee bij Wisla.



Blaszczykowski gaat volgens de laatste berichten geen salaris verdienen, waarbij hij samen met een ander, nog onbekend persoon ook nog eens een gift van ruim 300.000 euro gaat doen, zodat Wisla het achterstallige salaris van spelers alsnog kan overmaken. Zodoende zou Wisla van de ondergang gered worden en blijft de club bestaan.