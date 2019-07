Krychowiak ruilt PSG definitief in voor Rusland

Grzegorz Krychowiak vervolgt zijn loopbaan definitief bij Lokomotiv Moskou, zo meldt de Russische club via de officiële kanalen.

De Poolse middenvelder werd afgelopen seizoen al gehuurd van Paris Saint-Germain en speelt ook de komende drie seizoenen in Rusland. De koopoptie in het huurcontract is gelicht en houdt naar verluidt ruim twaalf miljoen euro over aan de transfer.

De 27-jarige international van Polen kwam tijdens zijn verhuurperiode in Moskou tot 27 optredens. De samenwerking beviel beide partijen goed, waardoor de ook als verdediger inzetbare Krychowiak nu definitief verdergaat in de Russische competitie. Hij werd eerder door PSG uitgeleend aan West Bromwich Albion.



Krychowiak begon zijn loopbaan bij Girondins , dat hem verhuurde aan achtereenvolgens Stade en FC . Reims nam de verdediger annex middenvelder in 2012 definitief over. Na twee seizoenen bij streek hij bij PSG neer, voor 27,5 miljoen euro. Zijn periode in Parijs was geen doorslaand succes, mede door de naar verluidt moeizame werkrelatie met toenmalig trainer Unai Emery.



Voor Krychowiak staat de teller op 63 interlands namens Polen. Zijn debuut was in 2008 en de routinier vertegenwoordigde zijn land op het EK van 2016, toen Polen in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere winnaar Portugal, en het WK van 2018. Op het eindtoernooi in Rusland spatte de WK-droom van Krychowiak al in de groepsfase uiteen.