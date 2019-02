Krul: "Bij Ajax was het eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Brighton"

Na een aantal moeizame jaren heeft Tim Krul het voetbalgeluk hervonden bij Norwich City. De keeper kwam afgelopen zomer over van vanuit Brighton.

Bij Brighton & Hove Albion hoefde de 30-jarige sluitpost niet op speeltijd te rekenen. Bij Norwich City, de huidige koploper van de Championship, is Krul de eerste doelman.



De achtvoudig Oranje-international was in Brighton de tweede sluitpost achter Matthew Ryan. "Hij werd later ook uitgeroepen tot Brighton-speler van het Seizoen. De manager, Chris Hughton, zei mij toen: 'Tim, jij hoort geen nummer twee te zijn. Je bent dertig jaar en moet gewoon lekker gaan spelen'. Norwich heeft mij die kans gegeven en maakt tot nu toe alles waar wat ze aan het begin van het seizoen hebben beloofd", zegt Krul in gesprek met De Telegraaf . Voor zijn dienstverband bij the Seagulls speelde hij een seizoen in de Eredivisie.



Eerst huurde Ajax hem van Newcastle United, waarna hij tijdelijk aan de slag ging bij AZ. "Bij Ajax was het eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Brighton. Ook daar zat een geweldige keeper, André Onana. Daarna ging ik naar AZ, maar dat is helaas niet helemaal geworden wat ik ervan gehoopt had", gaat de doelman verder. Krul zegt AZ dankbaar te zijn voor het podium dat hem geboden werd. Hij was in dat seizoen net hersteld van een kruisbandblessure, die hij in 2015 in een interland tegen Kazachstan opliep.



"Ik ben geen andere Tim Krul. Maar het is wel zo ik weer meer vertrouwen heb gekregen in mijn lichaam. Ik heb er dertien, veertien maanden uit gelegen. Daar moet je doorheen. Ook mentaal. Voetbal is gek, hè? Twaalf jaar lang zit je bij één club en ineens heb je drie, vier clubs in twee jaar achter je naam. Maar ik ben nu gelukkig in Norwich, net als mijn gezin", besluit de keeper, die bij Norwich City nog een contract tot medio 2020 heeft.