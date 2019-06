Krul bezegelt terugkeer in Premier League na spelen van elke minuut

Tim Krul blijft Norwich City de komende jaren trouw. De doelman heeft een nieuw contract ondertekend.

Krul beschikte over een contract tot medio 2020, maar heeft maandag bijgetekend tot de zomer van 2022. Zodoende staat vast dat Krul volgend seizoen met Norwich de Premier League ingaat. "Ik ben dolgelukkig om mijn reis voort te zetten bij Norwich", vertelt de achtvoudig international van Oranje op de clubsite.



Afgelopen seizoen werd Krul met the Canaries kampioen van de Championship. Hij speelde een grote rol in het succes, want Krul miste geen enkele minuut in de competitie nadat hij een jaar geleden transfervrij overkwam van . "De club heeft me de kans gegeven om week in, week uit op het veld te staan. Het was geweldig om vorig seizoen elke seconde mee te doen", aldus Krul.



Bij Norwich heeft de 31-jarige sluitpost zijn carrière nieuw leven ingeblazen. Hij raakte in het seizoen 2015/16 ernstig geblesseerd aan zijn knie tijdens een interland tussen Oranje en Kazachstan en wist zijn plek bij zijn toenmalige werkgever daarna niet te heroveren. haalde Krul vervolgens op huurbasis binnen. Hij speelde geen enkele wedstrijd voor de Amsterdammers, speelde een half seizoen als eerste keus voor en belandde daarna weer op de bank bij Brighton.



Krul bedankt trainer Daniel Farke, de technische staf en technisch directeur Stuart Webber voor het vertrouwen dat ze hem bij Norwich hebben gegeven. "Alles is dit seizoen gelopen zoals ik had gehoopt en ik ben blij om bij deze bijzondere club te mogen blijven", aldus Krul. "Het kampioenschap was voor ons de kers op de taart. Ik ben zelden zo trots geweest in mijn carrière." Krul ziet uit naar zijn rentree op het hoogste niveau. "Ik ben daar nog niet klaar. Ik kan niet wachten om weer tegen de grote teams te spelen."