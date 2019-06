Kroos over contract bij Bayern: "Ik had er tien minuten later al spijt van"

Toni Kroos kende een prachtige carrière bij Bayern München, maar de Duitser voelde zich er niet altijd gewaardeerd.

Op jonge leeftijd werd Kroos tussen 2008 en 2010 voor anderhalf jaar aan verhuurd om ervaring op te doen. In een documentaire over zijn carrière die binnenkort verschijnt, zegt de routinier dat hij destijds meer speeltijd verdiende. "Ik kreeg vaak te horen hoe goed ik was en dat ik alles op de juiste manier deed. Maar ik speelde heel weinig."



Bij zijn terugkeer na het uitstapje in Leverkusen voelde Kroos nog steeds weinig waardering. "Ik wilde eigenlijk helemaal niet terug vanuit Leverkusen. Toen ik mijn contract verlengde, had ik er tien minuten later al spijt van. En Karl-Heinz Rummenigge kwam met zo'n uitspraak: 'Wow, nu heb je toch een mooi contract'. Alsof hij tegen me zei: 'Dan moet je nu ook wat beter gaan spelen'."



Uiteindelijk vierde Kroos met Bayern drie landstitels, terwijl in 2013 ook de werd veroverd. Na het WK in Brazilië vertrok de spelmaker naar , omdat hij het met Bayern niet eens kon worden over een nieuw contract. Uli Hoeness gaf later toe dat de Rekordmeister een fout maakte door Kroos te laten gaan.



"Toni is een superspeler. Maar is er geen enkele speler in de wereld die alles alleen kan. Een club moet soms harde beslissingen nemen", aldus clubpresident. Dat was een harde beslissing, maar misschien wel een foute, daar bestaat geen twijfel over."



Bij Real Madrid verlengde Kroos vorige maand zijn contract tot medio 2023. De 29-jarige international, die al 92 interlands speelde, veroverde met Los Blancos onder meer drie Champions Leagues en een landstitel.